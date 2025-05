L’Umbria al festival “L’Italia delle Regioni”: Proietti coordina il Tavolo sul Made in Italy

La Regione Umbria sarà protagonista della quarta edizione del festival “L’Italia delle Regioni”, organizzato a Venezia dal 18 al 20 maggio e dedicato alle eccellenze dei territori rappresentati dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome. Il festival, patrocinato dalla Presidenza della Repubblica e al quale interverrà anche il Presidente Sergio Mattarella, prevede un ricco calendario di attività, tra momenti istituzionali, eventi e tavoli di approfondimento organizzati secondo le seguenti aree di interesse: Made in Italy; Cibo, alimentazione, salute e benessere; Grandi eventi, turismo, cultura e sport; Territori e città più sostenibili.

La presidente della Regione Umbria, Stefania Proietti, coordinerà il Tavolo 1, dedicato al Made in Italy. Il Tavolo, programmato per le ore 15 del 19 maggio e che sarà trasmesso in streaming, è incentrato sulle politiche territoriali per la valorizzazione culturale, la promozione turistica e la capacità di attrarre eventi di rilievo nazionale e internazionale, strumenti strategici per lo sviluppo delle regioni. L’incontro vedrà la partecipazione di rappresentanti istituzionali, imprenditori ed esperti del settore. A introdurre i lavori sarà il professor Gian Luca Gregori, rettore dell’Università Politecnica delle Marche. “Siamo lieti di portare la voce dell’Umbria a Venezia in una cornice di confronto così qualificata – ha dichiarato la presidente Proietti –. Parlare di Made in Italy significa approfondire le eccellenze del nostro Paese, esaltare le aziende che riescono a far conoscere all’estero la nostra identità e la nostra storia e riflettere sulle opportunità e sugli strumenti che possono permettere una vera innovazione tecnologica.

Occasioni di incontro e scambio di vedute tra le Regioni come quella offerta da questo prestigioso festival – ha aggiunto la Presidente – ci permettono di ampliare il nostro sguardo, condividendo esperienze, buone pratiche e prospettive future, e sono momenti importanti per rafforzare le sinergie tra territori”. All’interno del festival avrà ampio spazio anche “Il villaggio delle Regioni e delle Province autonome” a Campo San Polo, una vetrina di talk, presentazioni ed esperienze immersive alla quale l’Umbria parteciperà con un proprio stand e nell’ambito della quale, il 19 maggio alle 16, presenterà l’app UmbriaFacile.