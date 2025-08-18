Malore mentre fa il bagno al mare: muore l’avvocato perugino Mauri Bigi. Era in vacanza a Caorle

Un malore improvviso mentre era in acqua a nuotare. L’avvocato Mauri Bigi, 66 anni, è morto in Veneto dove era in vacanza con la famiglia a Caorle. Soccorso dal bagnino, è stato portato in spiaggia nel tentativo disperato di rianimarlo. Sul posto è intervenuto anche l’elisoccorso ma tutto si è rivelato inutile. Lo stimato professionista perugino è deceduto. Mauro Bigi, oltre ad essere un bravo avvocato civilista e penalista, era anche specialista in diritto canonico. Aveva la passione del canto e faceva parte della Corale di Pila.