Marche e Umbria entrano nella Zes: lo ha annunciato la premier Giorgia Meloni. L’esultanza del centrodestra umbro

“Abbiamo scelto di dare a questo territorio una opportunità in più: il Consiglio dei ministri di oggi approverà la norma che consente di allargare la Zona Economica Speciali anche alla Regione Marche e alla Regione Umbria”. Lo ha annunciato la presidente del Consiglio Giorgia Meloni presentando ad Ancona gli interventi del Governo per le Marche. La Zona Economica Sociale (Zes) è un’area geograficamente delimitata e identificata in cui le imprese godono di particolari condizioni economiche, finanziarie e amministrative per favorire la crescita e l’attrazione di investimenti. Fino ad oggi, la Zes comprendeva soltanto le regioni del Mezzogiorno. Con la decisione annunciata oggi dalla premier Meloni, la Zona Economica Speciali si allarga e comprenderà anche Umbria e Marche. La presidente Meloni ha sottolineato come la Zes è uno strumento che sta dando “straordinari risultati, molto efficace per attivare investimenti, molto efficace per aiutare chi produce e consente di avere vantaggi fiscali”. Ha ricordato che la Zes “è sostenuta da una governance unitaria che garantisce velocità e permette di valorizzare le specificità territoriali”. Le Zes sono state istituite nel 2017 in Italia al fine di favorire lo sviluppo delle imprese presenti e l’insediamento di nuove attività, tramite semplificazioni degli adempimenti amministrativi e burocratici, agevolazioni fiscali. Le imprese possono usufruire di vantaggi come: crediti d’imposta, semplificazioni e regolamenti più flessibili, sostegno alle esportazioni come gli incentivi per la produzione destinata ai mercati internazionali. E’ prevista inoltre l’applicazione di un credito d’imposta commisurato alla quota del costo complessivo dei beni acquisiti. “Un traguardo strategico che nasce da un percorso avviato durante il mio mandato” ha rivendicato l’ex presidente Donatella Tesei. “Grazie al Governo di centrodestra oggi l’Umbria entra nella Zona economica speciale, una grande opportunità per accelerare investimenti e creare crescita e buona occupazione” ha sottolineato il deputato umbro di Forza Italia, Raffaele Nevi. “Una svolta storica per la nostra Regione, una decisione di visione che premia il lavoro fatto in questi anni da chi ha creduto nella centralità dell’Umbria come asse strategico per lo sviluppo nazionale” ha aggiunto l’europarlamentare di Fdi Marco Squarta.