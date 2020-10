Marsciano, assegnata la borsa di studio “Luca Briziarelli”

Marsciano – Un sostegno concreto agli studenti meritevoli e un’occasione per ricordare Luca Briziarelli. È tornato puntuale, nonostante le difficoltà legate all’emergenza epidemiologica, l’appuntamento con la borsa di studio “Luca Briziarelli”, istituita ventisei anni fa da Patrizia Calabria Briziarelli e Fiamma Briziarelli in memoria del proprio figlio e fratello Luca, scomparso all’età di 17 anni.

La pandemia non ha interrotto l’iniziativa con la quale, ogni anno, viene premiato il figlio o fratello/sorella di un dipendente dell’azienda FBM-Fornaci Briziarelli di Marsciano, leader in Italia nel settore dei laterizi. Un modo per ringraziare le persone che vivono nel territorio e che con il proprio lavoro contribuiscono alla vita e alla crescita di FBM.

“È incredibile – affermano Patrizia e Fiamma Briziarelli – come da ventisei anni di dolore, trasformato all’inizio per sopravvivere e poi per imparare a vivere nuovamente, sia nato e cresciuto con noi un progetto così bello. Ventisei piccoli sogni e altrettanti legami con ragazzi e ragazze speciali. Attraverso questa borsa di studio vogliamo continuare a ricordare Luca e creare simbolicamente una squadra unita negli intenti, nell’impegno e anche nella soddisfazione”.

Per l’edizione 2020 il riconoscimento è andato a Lorenzo Babucci, 15 anni, che ha concluso l’anno scolastico 2019/2020 con la votazione di 8,7 e che utilizzerà la borsa per i futuri studi universitari in ambito cinematografico.

“Sono grato – ha commentato Lorenzo Babucci – di aver ricevuto questa meravigliosa occasione. Mi sento emozionato e soddisfatto perché il mio rendimento scolastico mi ha permesso di ottenere questa ricompensa. È un’opportunità molto significativa e stimolante, che riesce ad aiutare i ragazzi a realizzare i loro obiettivi. Il mio sogno è entrare a far parte del mondo del cinema, una realtà lontana dalla mia dimensione ma che ora mi sembra più vicina grazie a questa borsa di studio”.

La consegna si è svolta in forma privata, nella sede dell’azienda di Marsciano, in ottemperanza alle disposizioni imposte dal Coronavirus che hanno reso necessaria una modalità alternativa e più ristretta rispetto alla tradizionale cerimonia, che normalmente coinvolge anche alcuni degli studenti premiati nelle precedenti edizioni.

“Siamo particolarmente felici – sottolineano Patrizia e Fiamma Briziarelli – di essere riuscite, nonostante il periodo estremamente complicato, a portare avanti questa iniziativa che per i giovani rappresenta, oggi ancora di più, un incoraggiamento a spiccare il volo assecondando le proprie ambizioni”.

Già in passato la borsa di studio “Luca Briziarelli” ha aiutato molti ragazzi a realizzare i propri obiettivi, intraprendere i percorsi di formazione professionale prescelti e coltivare le proprie passioni.

“In questi ventisei anni – concludono Patrizia e Fiamma Briziarelli – abbiamo avuto sempre una risposta positiva dai ragazzi che, meritatamente, hanno ottenuto la borsa di studio. In molti casi abbiamo avuto il privilegio di vederli sbocciare ed affermarsi, nella vita e nella professione. Siamo orgogliose di avere, nel nostro piccolo, contribuito al loro percorso e condiviso il loro successo. Si è di fatto attivato un circolo virtuoso che consente ai giovani meritevoli, cresciuti nelle famiglie che lavorano con FBM, di seguire i propri sogni. Questo ci gratifica e ci spinge a proseguire nella direzione intrapresa”.