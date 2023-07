Memorial Poppy Vinti, impresa di Martin Manzano che elimina Arnaboldi

Un bel via vai di appassionati allo Junior Tennis Perugia per la terza edizione dell’ITF F.B.M. Tennis Tournament Memorial Poppy Vinti, torneo internazionale maschile di singolare e doppio con 15mila dollari di montepremi. Sui campi in terra rossa del club di via XX settembre, perfettamente messi a punto dai custodi Alexander e Alfredo insieme allo staff impagabile del club di via XX settembre coordinato dai Maestri Tarpani, Grasselli, Lillacci e Vazzana, si sono disputate le prime partite del Main Draw. Dopo il successo, martedì sera, della terza testa di serie Giorgio Tabacco, il promettente messinese che ha comunque dovuto faticare per aver ragione dello svizzero Nicolas Parizzia (63 36 64 lo score), è arrivata subito una grande sorpresa: il primo favorito della rassegna, il canturino Federico Arnaboldi nr. 447 Atp, al debutto è stato superato dal talentuoso italo-argentino Juan Cruz Martin Manzano (classe 2004) proveniente dalle qualificazioni (62 64). Bel successo poi per il milanese Filippo Speziali abile a sorprendere la settima testa di serie, lo slovacco Privara (64 63). Approdano al secondo turno anche il reatino Riccardo Balzerani, che ha superato il giovane ligure Filippo Romano in rimonta (46 63 61); il brasiliano Fernando Yamacita testa di serie nr. 6 (63 62 a Francesco Liucci), il 27enne piemontese Luca Tomasetto (nr. 4 del seeding) capace di regolare Andrea Bolla (64 63) ed il 21enne fiorentino Samuele Pieri che dopo aver superato le ‘quali’, al termine di un’autentica battaglia (quasi 3 ore e mezzo di gioco) ha sconfitto 57 64 64 Marco Miceli. Bene poi la quinta testa di serie, l’aquilano Andrea Picchione che ha regolato il veneto Pietro Scomparin (63 61), il quale nei giorni scorsi si era guadagnato la wild-card per il Main Draw aggiudicandosi il torneo di ‘pre-quali’. Avanti inoltre il ligure Luca Castagnola che con doppio 63 ha estromesso dalla competizione il francese Lucas Boquet ed il ‘lucky loser’ romagnolo Daniel Bagnolini impostosi in rimonta (16 63 61) su Leonardo Malgaroli. A proposito di Romagna, non sbaglia neanche Manuel Mazza da Viserba che vola al secondo turno dominando Fabio De Michele (63 61).

Le finali – L’organizzazione capeggiata dal direttore del torneo Roberto Tarpani, ha ufficializzato gli orari delle finali. Venerdì sera in notturna, dalle 21, il match che assegnerà il titolo del doppio. Domenica 30 luglio alle ore 11 invece l’epilogo della rassegna con la finale del singolare.

