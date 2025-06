Memorial Poppy Vinti: per Rocco debutto ok, Knapik a gonfie vele

Completato il primo turno del Memorial Poppy Vinti, torneo internazionale giunto alla quinta edizione, quest’anno dedicato al circuito Tennis Europe con tabelloni Under 16. La rassegna che si gioca allo Junior Tennis Perugia mette in vetrina tanti talenti sicuri protagonisti del futuro, determinati a darsi battaglia sotto il solleone di questa prima settimana di giugno. Anche nelle sfide del mercoledì non sono mancate le sorprese, ad iniziare dall’eliminazione della prima testa di serie del tabellone femminile. L’abruzzese Sara La Noce è stata infatti superata dalla toscana Sara Carrara, brava ad imporsi al tie-break del terzo set. Sconfitte le umbre in Main Draw, la spoletina Ginevra Batti accreditata della settima testa di serie ha ceduto al cospetto della polacca Knapik, mentre la perugina Olivia Campanile beniamina di casa nulla ha potuto contro la potente ucraina Antoniuk. Prosegue la corsa della qualificata rumena Tamirsi, così come quella della sesta testa di serie, la laziale Pescetelli. Agli ottavi di finale inoltre l’altra laziale Brescini e la sarda Sofia Del Balzo Ruiti. Nel tabellone maschile, ottimo debutto per il cagliaritano Lorenzo Rocco, primo favorito del torneo, che ha lasciato quattro games a Rampinelli. Eliminato invece il romano Cicchinelli, sesta testa di serie, dal piemontese Matteo Rusca. A proposito di piemontesi, molto sfortunato invece Leonardo Barbero, che avanti nel punteggio è stato costretto al ritiro lasciando campo al folignate Alessandro Arcangeli. Passaggio del turno per il messinese Lorenzo Artemisia. Giovedì giornata dedicata agli ottavi di finale. Il V° Memorial Poppy Vinti è patrocinato da Regione Umbria e Comune di Perugia e sostenuto dagli sponsor Fornaci Briziarelli Marsciano, G.I.MA Gruppo Italiani Mangimi, Emmepi Group ed Head. Ogni giorno sulla pagina Facebook dello Junior Tennis Perugia, è possibile consultare tabelloni ed orari di gioco.

F oto Stefano Fasi

Risultati Primo Turno Singolare Maschile

Lorenzo Rocco (Ita, 1) b. Lorenzo Rampinelli (Ita) 62 62

Mario Sfriso (Ita, 8) b. Beniamino Savini (Ita) 62 63

Matteo Rusca (Ita) b. Leonardo Cicchinelli (Ita, 6) 61 61

Alessandro Arcangeli (Ita) b. Leonardo Barbero (Ita, WC) 67 12 rit.

Lorenzo Artemisia (Ita) b. Lucio Ferraro (Ita, WC) 75 62

Risultati Primo Turno Singolare Femminile

Sara Carrara (Ita) b. Sara La Noce (Ita, 1) 62 26 76

Viktoriia Antoniuk (Ukr) b. Olivia Campanile (Ita, WC) 63 60

Emilia Lu Knapik (Pol, WC) b. Ginevra Batti (Ita, 7) 62 63

Matilde Lampiano Gambarini (Ita, 3) b. Kate Pesut (Cro, LL) walkover

Teodora Giulia Tamirsi (Rom, Q) b. Emma Sereni (Ita, WC) 62 76

Chiara Pescetelli (Ita, 6) b. Francesca Masoni (Ita, Q) 26 61 63

Sara Brescini (Ita) b. Alessandra Grotti (Ita, LL) 61 60

Sofia Del Balzo Ruiti (Ita) b. Vittoria Muratori (Ita) 62 62