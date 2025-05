Migliora la rete oncologica dell’Umbria ma restano margini da perfezionare

L’Umbria è tra le regioni dove migliorano rispetto al 2022 le reti oncologiche. E’ quanto emerge dalla sesta indagine nazionale condotta dall’Agenzia italiana per i servizi sanitari regionali (Agenas), che ha analizzato il livello di attuazione delle Reti Oncologiche Regionali. Secondo l’analisi il nord Italia, e soprattutto regioni come Toscana, Emilia Romagna e il Veneto, presentano reti oncologiche che garantiscono una presa in carico rapida per i pazienti con tumore e garantiscono anche la prossimità delle cure. Il sud e alcune Regioni del centro, come Calabria e Marche, mostrano forti ritardi nell’integrazione tra ospedale e territorio e accesso limitato alle cure di prossimità. La conseguenza di questa disomogeneità è che due pazienti con la stessa patologia possono ricevere trattamenti molto diversi in base alla Regione di residenza. “Rimangono da supportare – si legge nell’indagine – Calabria, Molise, Marche, Basilicata e Sardegna, in cui appaiono evidenti, anche dalla mobilità e dall’incompleta risposta al soddisfacimento della domanda interna dei pazienti residenti, i margini di miglioramento” L’indagine ha preso in esame i sette tumori più diffusi (mammella, colon, retto, polmone, prostata, ovaio e utero) valutando parametri come il numero di ricoveri effettuati entro 30 giorni dalla prenotazione e l’accessibilità ai trattamenti di chemio e radioterapia entro 60 minuti o 100 km dal domicilio del paziente. L’Umbria, quindi, presenta un quadro migliore rispetto a tre anni fa ma ancora non fa parte del gruppo delle Regioni “totalmente performanti” (Toscana, Emilia Romagna, Piemonte, Valle d’Aosta, Lazio e Veneto).