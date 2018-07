Musei Umbri, crescono gli ingressi e gli introiti: è boom

PERUGIA -Sorridono i musei umbri. Stando alle rilevazioni del Mibac, il ministero dei beni e delle attività culturali, l’Umbria presenterebbe il secondo miglior incremento a livello nazionale tra tutte le regioni per quanto riguarda i primi cinque mesi del 2018. In prima posizione c’è la Liguria, che cresce del 37,1 per cento. Al secondo posto l’Umbria, dove gli ingressi a Musei, siti archeologici e monumenti sono cresciuti del 29,1 per cento. Al terzo posto le Marche, con il 21 per cento in più di accessi.

L’Umbria è prima per quanto riguarda gli introiti, che crescono del 258 per cento. Al secondo posto la Liguria e al terzo la Toscana. Partita scontata sul numero assoluto dei visitatori: vince il Lazio con quasi 10 milioni di ingressi, segue la Campania e terza la Toscana.