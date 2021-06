Nella sanita’ umbra torna Andrea Casciari: guidera’ per tre anni il servizio programmazione

L’ex direttore generale dell’Asl1, Andrea Casciari, guiderà nei prossimi tre anni la direzione Pianificazione, programmazione e controllo strategico del Sistema sanitario dell’ Umbria. Un servizio nato da poco e assai importante anche in vista del nuovo piano sanitario regionale. Casciari, rinviato a giudizio nell’ambito dell’inchiesta Concorsopoli con le accuse di abuso d’ufficio e falso relativamente a un concorso per infermieri, è stato scelto, afferma la Regione, ” in ragione delle competenze e della specifica professionalità ” in quanto ” oltre all’abilitazione all’esercizio alla professione di avvocato e alla specializzazione in diritto amministrativo e scienza dell’amministrazione, vanta una significativa esperienza professionale sia come direttore amministrativo , sia come direttore generale delle Aziende sanitarie territoriali e ospedaliere, oltre ad avere recentemente maturato una esperienza professionale a supporto della Direzione regionale”. Un ritorno quello di Casciari che spezza l’ingresso nella sanità Umbra di figure professionali provenienti da altre regioni.