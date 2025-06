Nuovo Rettore Università Perugia, Gammaitoni sostiene Marianelli al ballottaggio

“Un percorso si è concluso ed un altro se ne apre. Insieme alle colleghe e ai colleghi che mi hanno aiutato nella mia candidatura, abbiamo deciso di unire le nostre forze con altri che avevano fin qui sostenuto un altro candidato e abbiamo scelto di appoggiare anche noi Massimiliano Marianelli alla carica di prossimo Rettore dell’Università di Perugia. Nei prossimi giorni renderemo noti alcuni dei punti che sostanziano la nostra convergenza. C’è ancora molto lavoro da fare per far crescere il nostro Ateneo”. Così Luca Gammaitoni che ha deciso di schierarsi a fianco del più votato al primo turno. Con l’appoggio di Gammaitoni, Marianelli vola verso la vittoria finale. Marianelli, a stretto giro, saluta con entusiasmo la scelta di Gammaitoni. “Siamo giunti alla definizione di alcuni punti programmatici condivisi e di azioni concrete che riteniamo essenziali per i prossimi sei anni del nostro Ateneo. In particolare, ci unisce l’idea di una università inclusiva e aperta al contributo di tutte e tutti, capace di valorizzare le competenze, di ascoltare le differenze e di operare per il bene comune. Il metodi di lavoro è e sarà quello dell’ascolto, della partecipazione e della programmazione” così Marianelli. “Il gruppo del professor Luca Gammaitoni affiancherà il nostro gruppo. In questa prospettiva il professor Gammaitoni entrerà personalmente nella governance del futuro rettore qualora eletto con delega alla sanità, area di medicina e rapporti con il mondo della sanità, condividendo la scelta di delegati e del pro-rettore” concludeMarianelli.