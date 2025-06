Per i giovani Block Devils la stagione prosegue

Mentre la stagione della prima squadra si è conclusa, con la conquista della Champions League nella Final Four di Łódź e ora i Block Devis si sono divisi tra impegni con le rispettive nazionali e lavoro fisico “post-season” al PalaBarton Energy per chi è rimasto a Perugia, la stagione del settore giovanile non è ancora finita, tutt’altro!

Per le giovanili si apre un periodo ricco di impegni e per la Sir targata Mericat sono numerosi gli appuntamenti a cui sono chiamati a partecipare, cosa che attesa l’ottimo lavoro svolto nel corso dell’anno all’interno del vivaio di casa bianconera, che continua a confermarsi fucina di talenti.

Giorgio Tavagnini convocato in Nazionale Under 16

Proprio ieri è arrivata la convocazione in Nazionale Under 16 Maschile per Giorgio Tavagnini, classe 2010. Il giovanissimo talento del vivaio bianconero è stato convocato per un collegiale che si svolgerà a Camigliatello Silano, in Calabria, dal 9 al 16 giugno, sotto la guida di coach Vincenzo Fanizza coadiuvato da uno staff tecnico di livello nazionale.

La convocazione di Tavagnini è un grande orgoglio per il club del Presidente Gino Sirci, che continua a “sfornare” giocatori con un futuro promettente. Questa è infatti la quarta convocazione, che segue quelle di Gioele Brunelli, Francesco Guerrini e Vittorio Broccatelli.

La chiamata attesta la qualità e l’alto livello del lavoro che, all’interno delle giovanili della Sir, si porta avanti ogni giorno in palestra.

News dal PalaBarton Energy: giovani e “big” al lavoro insieme

Giovani al lavoro anche al PalaBarton energy dove in questi giorni i Block Devils rimasti a Perugia si allenano in palestra sotto la guida del preparatore atletico Sebastian Carotti insieme ad alcuni tra i migliori giocatori del vivaio bianconero che hanno fatto parte dell’Under 19 e altri che hanno militato nei campionati di serie B e serie C in maglia bianconera. Con loro stanno lavorando anche due punte di diamante delle giovanili della Sir: Vittorio Broccatelli e Francesco Guerrini che quest’anno hanno disputato le loro stagioni in serie A, rispettivamente nel campionato di A3 e A2, in prestito dalla società bianconera.

I giovani hanno l’opportunità di allenarsi anche sul taraflex, nel pomeriggio, sotto la guida di coach Lorenzetti e del suo staff tecnico, per prepararsi al meglio in vista delle stagioni che per ognuno di loro si apriranno.

Giovani Block Devils al lavoro per il Trofeo delle Regioni

Nel frattempo, altri giovani talenti del settore giovanile della Sir si stanno allenando in preparazione all’imminente Trofeo delle Regioni. I ragazzi stanno lavorando, sotto la guida del selezionatore regionale Andrea Piacentini, insieme ad altri compagni provenienti da tutta regione in vista del grande appuntamento nazionale, che si svolgerà in Puglia, a partire dal 24 giugno.

Un risultato importante è arrivato anche dall’S3 della Sir targata Mericat, che vola alle finali nazionali a Caorle dopo aver vinto, nei giorni scorsi, la finale regionale.