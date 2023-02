Perugia, ancora violenza a Fontivegge: coltellate in via Sicilia e droga al parco della Pescaia

Fontivegge continua ad essere al centro di atti di violenza. La ragione è sempre la stessa: regolare i conti tra balordi e spacciare droga in ogni angolo della zona. Proprio dietro alla stazione, in via Sicilia, c’è stata l’ennesima lite violenta con il solito coltello che viene utilizzato. Questa volta lo scontro riguarda due donne sudamericane, con una quarantenne colpita al petto con un coltello da cucina. Un taglio profondo proprio all’altezza del torace. Soccorsa dai sanitari del 118 è stata trasportata in gravi condizioni all’Ospedale di Perugia mentre l’altra donna sudamericana viene bloccata dalla polizia e denunciata per lesioni aggravate. L’altro episodio, a distanza di poche ore, riguarda invece l’ennesimo nascondiglio utilizzato dagli spacciatori per nascondere la droga prima di essere venduta ai clienti tradizionali di Fontivegge. Lo stupefacente era nascosto nel parco della Pescaia in un cunicolo sotterraneo di cinque metri. Un cunicolo addirittura costruito in muratura con tanto di cancellata in ferro. I poliziotti hanno trovato hashish sotto una coperta, suddiviso in più pezzi e pronto per essere venduto.