Perugia, arrestato per droga ha chat con segnalazioni posti di blocco della polizia

Fermato per un controllo e poi arrestato per droga, aveva nel telefonino una chat dal nome “segnalazione PG” con più di 5.600 partecipanti, dove venivano segnalati i posti di controllo delle forze dell’ordine. È quanto hanno scoperto i poliziott, trovando tra le segnalazioni anche quella di un posto di controllo di qualche ora prima dello stesso equipaggio. L’uomo dopo essere sfuggito all’ alt imposto dagli agenti , è stato fermato e trovato in possesso di diverse dosi di sostanza stupefacente, tra hascisc e cocaina, 2.760 euro in contanti e un bilancino di precisione. È accaduto nella notte quando, nel corso di un servizio di controllo del territorio, i poliziotti del reparto prevenzione crimine Umbria-Marche hanno intercettato il veicolo, poi bloccato dopo un inseguimento in direzione Pila-San Martino in Colle. Il conducente, un 53enne, che nel corso della fuga si è reso protagonista di sorpassi avventati e cambi di direzione repentini, è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.