Perugia calcio, il vice presidente Lucarini in tour nelle affiliate di Calabria, Basilicata e Puglia

Perugia, 4 settembre 2021 – Una settimana intensa quella che ha visto protagonista il nostro vice presidente Mauro Lucarini e l’Academy biancorossa. Le società affiliate di Calabria, Basilicata e Puglia infatti hanno organizzato alcuni incontri per approfondire la collaborazione con il club umbro e poter sperimentare ancor più da vicino la metodologia e i principi del progetto Academy.

Insieme a Lucarini erano presenti il tecnico Academy Alessandro Sabatini che ha coordinato lo stage tecnico con la società Asd San Bruno (Vibo Valentia). A fianco di Lucarini si è poi aggiunto il collaboratore Academy Centro-Sud Marco Barci che ha accompagnato il vice presidente presso le società Asd Girifalco (Catanzaro) e Asd Polisportiva Agromonte (Latronico, Potenza). Il vice presidente ha concluso il tour presso Asd Secyd (Deffo Football School), società del Comune di Galatina (Lecce). In alcune circostanze anche le massime autorità civili hanno voluto rendere omaggio alla dirigenza biancorossa portando i saluti di tutte le comunità interessate. Un momento di confronto e crescita al quale hanno partecipato anche le famiglie dei ragazzi.

SCUOLA CALCIO – Da lunedì 6 settembre invece riprende a pieno ritmo l’attività della Scuola Calcio. Alle categorie Under 14 regionali ed Esordienti 2009 si aggiungeranno tutte le altre fino ai più piccoli del 2016. Anche le ragazze Under 15, Under 12 e Under 10 sono pronte per iniziare una nuova stagione.