Perugia, furto a Montelaguardia: razzia di gioielli e orologi in una villetta

Un primo maggio doloroso per una famiglia di Montelaguardia di Perugia. La loro abitazione in via delle Querce è stata, infatti, presa di mira dai ladri che, forzando l’ingresso, sono riusciti ad entrare e rubare diversi oggetti di valore. Il bottino è consistente, diverse migliaia di euro: orologi di pregio e gioielli sono stati sottratti. A scoprire il furto sono stati gli stessi proprietari, intorno alle 21,30, quando sono rientrati in casa. Sul posto i carabinieri di Perugia che hanno iniziato a indagare sul furto. Purtroppo, al loro arrivo, i malviventi erano già scappati.