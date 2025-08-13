Perugia, rapina un ragazzo a Fontivegge e lo prende a pugni: preso nigeriano 35enne

I carabinieri della stazione di Perugia hanno denunciato un 35enne nigeriano, già noto alle forze dell’ordine, per rapina e porto ingiustificato di armi. Il grave episodio è avvenuto in piazza Vittorio Veneto, a Fontivegge, dove un 26enne italiano è stato avvicinato all’interno di un esercizio commerciale dallo straniero che, dopo avergli chiesto del denaro, lo ha spintonato e colpito con pugni al volto, sottraendogli le monete che aveva in mano, per poi allontanarsi velocemente. I carabinieri, intervenuti sul posto, hanno raccolto la testimonianza della vittima e avviato le ricerche, individuando poco dopo il presunto aggressore. Durante la perquisizione personale, il trentacinquenne è stato trovato in possesso di uno spray al peperoncino, un coltello, un flacone di metadone e residui di eroina. Portato in caserma, è stato riconosciuto come autore della rapina. Dopo le procedure di rito, è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Perugia per rapina e porto ingiustificato di armi. La vittima è stata invece portata in ospedale per le cure del caso.