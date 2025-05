Perugia, scappa all’alt dei carabinieri: arrestato con tre chili e mezzo di hashish

E’ stato intercettato in via Fosso dell’Infernaccio, dopo mezzanotte, nei pressi dell’accesso al raccordo autostradale “Perugia-Bettolle”, a bordo di un’auto insieme ad altri tre individui. Alla vista dei militari dell’Arma ha tentato la fuga con manovre pericolose per sottrarsi al controllo, ma è stato fermato dopo un breve inseguimento. I carabinieri del Radiomobile della Compagnia di Perugia lo hanno bloccato e perquisito. La successiva perquisizione domiciliare ha consentito ai militari di rinvenire e sequestrare 34 panetti di hashish, per un totale di 3,4 chili, 12 grammi di crack e una pistola semiautomatica, calibro 7,65, marca Browning, completa di caricatore con 6 proiettili, illegalmente detenuta. Pistola funzionante sulla quale sono in corso indagini per stabilirne la provenienza. Un 38enne, originario della Campania e residente a Spoleto, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanaze stupefacenti e detenzione illegale di armi, munizioni e oggetti atti ad offendere. L’uomo è stato rinchiuso in carcere.