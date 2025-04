Perugia, vuole i soldi dall’ex e la minaccia con un coltello: arrestato 43enne

Gli agenti della polizia di Stato di Perugia hanno arrestato un uomo di 43 anni per maltrattamenti in famiglia e rapina aggravata. I poliziotti sono giunti in una abitazione del capoluogo umbro dove era stata segnalata la presenza dell’ex compagno. L’uomo si è presentato con un coltello minacciando e insultando la ex compagna. Voleva assolutamente i soldi per comprare la droga. Al rifiuto della donna gli ha puntato un coltello da caccia costringendola a dargli i soldi. Si è poi allontanato dall’abitazione lasciando sul posto il coltello. La donna ha riferito agli agenti che l’uomo si era introdotto nella casa in evidente stato di alterazione, riconducibile all’assunzione di alcolici, pretendendo denaro per acquistare sostanze stupefacenti. Dopo aver raccolto tutte le informazioni, i poliziotti sono riusciti a rintracciare il quarantatreenne poco distante dall’abitazione della donna. Sottoposto a perquisizione gli hanno trovato addosso una modica quantità di cocaina. Non sarebbe stato il primo episodio di violenza, l’ultimo era avvenuto a febbraio quando l’ex compagna aveva riportato ferite giudicate guaribili in 10 giorni. A causa di questi precedenti, la vittima aveva installato un sistema di videosorveglianza all’interno dell’abitazione. L’aggressione, quindi, sarebbe stata ripresa e le immagini consentiranno alla polizia di ricostruire con esattezza i fatti. L’uomo è stato arrestato e rinchiuso nel carcere di Capanne. Il giudice del Tribunale di Perugia, dopo aver confermato l’arresto, ha confermato nei suoi confronti la custodia cautelare in carcere avendo riconosciuto il rischio di reiterazione del reato.