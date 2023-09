Pnrr, una sfida che l’Umbria non può perdere: confronto promosso dalla Cgil

Giovedì 28 settembre, alle ore 9.00 presso la Sala Falcone Borsellino della Provincia di Perugia in Piazza Italia, la Fillea Cgil dell’Umbria, insieme all’associazione Nuove Rigenerazioni Umbria, organizza un seminario dal titolo “PNRR: Transizione Ecologica, Lavoro, Risorse, una sfida che l’Umbria non può perdere!” che vedrà la partecipazione di esperti, rappresentanti sindacali, esponenti del mondo accademico e ambientalista. L’obiettivo è di analizzare criticamente il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e di individuare le priorità e le proposte per l’Umbria in materia di ambiente, energia, mobilità, innovazione, formazione e occupazione.

Interverranno: Lucio Caporizzi, già direttore della Regione Umbria, Giovanni Carapella, membro del comitato scientifico di Nuove Ri-Generazioni, Emanuele Felice, professore ordinario di Politica Economica presso l’Università IULM di Milano. La giornata proseguirà con una tavola rotonda in cui i partecipanti potranno condividere le proprie valutazioni in un dibattito approfondito sui temi trattati. La tavola rotonda includerà: Elisabetta Masciarri: segretaria generale della Fillea Cgil Umbria, Simone Pampanelli, segretario generale della Cgil Perugia, Maurizio Zara, presidente di Legambiente Umbria, Emanuele Felice, professore ordinario di Politica Economica presso l’Università IULM di Milano.

“Il seminario – spiega Elisabetta Masciarri, segretaria generale della Fillea Cgil dell’Umbria – vuole essere una piattaforma tecnica su cui sviluppare il confronto e il dibattito con tutti i soggetti interessati a questi temi, cercando di stimolare una discussione ampia e aperta, basata su dati, evidenze e buone pratiche che stimolino una riflessione e favoriscano la promozione di azioni concrete per il futuro sostenibile dell’Umbria”.