Presentata la seconda edizione del Giro dell’Umbria di ciclismo

E’ tutto pronto per la seconda edizione del Giro dell’Umbria, gara a tappe di ciclismo su strada aperto alle categorie amatoriali. La manifestazione è stata presentata questa mattina nel palazzo della Provincia di Perugia.

Cinque saranno le tappe che caratterizzeranno la kermesse. Il via mercoledì 23 luglio alle ore 15 presso l’Autodromo di Magione dove saranno presentate le squadre ed i territori del Giro con la loro storia ed enogastronomia. La prima batteria partirà ore 17,30 quando i ciclisti partiranno in gruppi di due categorie per volta compiendo 6 giri del tracciato per circa 15 km totali. Ogni due giri ci sarà la volata che assegnerà i punti (al 2°,al 4° e al 6° giro), assegnando punteggi ai primi 4 classificati (5-3-2-1 punti); la volata finale avrà punteggio doppio (10-6-4-2 punti). Ogni categoria avrà la propria classifica. In questa prima tappa sarà presente anche la Fondazione Michele Scarponi che promuove la sicurezza stradale.

Il 24 luglio il Giro si sposterà in terra eugubina con la gara a circuito “Via ch’eccoli race”. Il ritrovo è previsto dalle ore 15 al Suprema Village in località Fontanelle. La gara si svolgerà su un percorso di 13 km circa prevalentemente pianeggiante da percorrere 5 volte per un totale di 64 km. All’ultimo giro gli atleti dovranno affrontare la salita di Monteluiano di 2 km dove sarà posizionato l’arrivo. La prima partenza avverrà alle ore 16 mentre la seconda alle 17,30. Alla fine della manifestazione ci sarà un convegno “Sport e inclusione, niente limiti solo orizzonti” in cui interverranno ospiti come Luca Panichi.

La terza tappa il 25 luglio sarà caratterizzata dalla Cronometro “Ascesa al Castello”. Il percorso di 8 km e 160 mt dsl con il primo tratto in falsopiano porterà gli atleti all’ascesa verso il Castello di Ripa. Ritrovo ore 16 presso la Pro Loco di Ripa (PG). Gli atleti partiranno in ordine invertito rispetto la propria posizione in classifica (l’ultimo in classifica sarà il primo a partire). La partenza del primo ciclista avverrà alle ore 17. Durante la manifestazione sarà presente l’associazione ANACA di Gualdo Tadino che promuoverà la tematica “Sport e Salute un investimento per la vita”

Il 26 Luglio andrà in scena la tappa regina, la “Gran Fondo dell’Umbria”, con un tracciato di 100 km e 1450 mt dislivello. Il ritrovo è previsto alle ore 8 presso il ciclodromo “Adolfo Leoni” di Gualdo Tadino. Dopo la partenza unica dalla pista ciclabile alle ore 9, gli atleti percorreranno la via Flaminia attraversando i quattro comuni del Parco Del Monte Cucco (Fossato di Vico, Sigillo, Costacciaro e Scheggia) per poi arrivare a Gubbio tramite la salita Madonna della Cima e la gola del Bottaccione. Arrivati in terra eugubina si salirà verso Mengara e Scritto per scendere in picchiata nella discesa di Belvedere. Dopo la frazione di Piccione si raggiungerà l’abitato di Pianello e Valfabbrica verso il GPM di Casacastalda. Gli ultimi km termineranno con il traguardo al Cerqueto di Gualdo Tadino avanti l’Autosalone Pucci. Alle ore 18 presso gli spazi di Universo Flea di Gualdo Tadino si svolgerà il convegno “Sport in rosa pink is the color of passion” in cui interverranno Mara Falcinelli e Chiara Volpi (Organizzatrici del Giro dell’Umbria), Francesca Cesarini ideatrice del memorial Francesco Cesarini figlia dell’ex corridore professionista, e l’omonima Francesca Cesarini atleta di pole dance vincitrice di Italia’s got Talent. Al dibattito interverrà anche Lisa Zappacenere direttrice di corsa del Giro dell’Umbria.

La kermesse terminerà domenica 27 luglio a Gualdo Tadino con la gara a circuito “Giro delle Vallotte” 5 giri da 12 km vallonati da percorrere in senso orario lungo la strada che collega Gualdo Tadino a Fossato di Vico. Ritrovo alle ore 8 presso il Bar Ristorante 1000 Voglie. La prima partenza avverrà alle ore 9 mentre la seconda alle ore 12,30. Al termine della gara ci saranno le premiazioni e il pasta party finale presso l’Universo Flea.

Al termine di ogni tappa saranno premiati i vincitori di tappa e della classifica generale.

Ad oggi sono quasi 90 gli atleti che ci sono già iscritti al Giro. Molti sono ciclisti umbri come gli atleti della MC2Bike (squadra organizzatrice), il Velo Club Gubbio o il Team Alpin Massinelli. Nutrita anche la presenza di atleti fuori regione come gli atleti della Zero Watt Cicli Montanini (Lazio) o la ASD Max Lelli proveniente dalla Toscana. Presenti anche atleti provenienti dalla Puglia, Lombardia e Austria.

Il Giro dell’Umbria 2025 è sostenuto anche da Universo Flea e Fondazione Perugia.

“La manifestazione oltre ad essere un evento sportivo – ha sottolineato in conferenza stampa il presidente della Provincia di Perugia Massimiliano Presciutti – è anche e soprattutto promozione del territorio, inclusione, prevenzione e e tutela della salute. E’ comunità. Fa crescere lo spirito di comunità. Questo manifestazione dimostra come non ci sia nulla di impossibile quando ci si unisce, si lavora insieme e si ha un obiettivo alto”.