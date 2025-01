Primo match dell’anno per i Block Devils, che dopo la rifinitura di questa mattina sono partiti nel pomeriggio di oggi alla volta di Cisterna dove domani scenderanno in campo per la quarta giornata del girone di ritorno di regular season.

I ragazzi del presidente Gino Sirci si sono affacciati al nuovo anno macinando record: imbattuti dall’inizio della stagione con 21 vittorie consecutive: 14 in campionato, due nella scorsa Final Four di Supercoppa, conquistata al PalaWanni di Firenze, 4 vittorie, tutte per 3-0 nella fase a gironi di Champions e sono reduci dalla gara secca dei Quarti di finale di Coppa Italia, vinta con un altro 3-0 su Modena, vittoria grazie alla quale hanno conquistato un posto tra le quattro squadre che si contenderanno il titolo tricolore il 25 e 26 gennaio prossimi all’Unipol Arena di Bologna.

La squadra pontina, guidata da coach Guillermo Falasca, arriva invece a giocarsi questo match, in cui ospiterà tra le mura amiche i Campioni d’Italia, dopo due sconfitte consecutive: battuta in trasferta da Piacenza 3-1 nel “box day” e, nell’ultimo match casalingo, risalente alla seconda giornata del girone di ritorno, sconfitta dalla Rana Verona 3-0. Attualmente Cisterna è al settimo posto in classifica con 15 punti, ma con un match da recuperare, con l’Itas Trentino (prima giornata del girone di ritorno) che non si è disputato per la partecipazione della squadra dolomitica al Mondiale per Club.

Domani al Palasport di Cisterna il fischio di inizio è posticipato alle 18:30.

I PRECEDENTI

Sono tre i precedenti tra le due squadre, tutti vinti da Perugia. L’ultimo scontro diretto risale alla quarta giornata del girone di andata di regular season, il 20 ottobre al PalaEvangelisti di Perugia.

IL MATCH DI ANDATA

Nel match di andata Cisterna era riuscita a strappare il primo set ai padroni di casa della Sir Susa Vim Perugia che si erano poi imposti in rimonta per 3-1 conquistando gli altri tre parziali con ampio margine: 19-25, 25-15, 25-16, 25-18. Con Simone Giannelli ai box a causa di un risentimento addominale, coach Lorenzetti aveva affidato la cabina di regia a Francesco Zoppellari, che aveva chiuso il match con 6 punti diretti e 3 muri. Mvp di giornata era stato Oleh Plotnytskyi che aveva messo a segno 20 punti e nel corso del match aveva scavato solchi importanti nei suoi turni al servizio (6 ace).

EX DELLA PARTITA

E’ Alessandro Piccinelli l’unico ex della partita: il libero bianconero ha giocato la scorsa stagione (2023-2024) come titolare al Cisterna Volley, per poi tornare a Perugia come vice di Massimo Colaci.

ARBITRI DELL’INCONTRO

Il match sarà arbitrato dal canadese Alessandro Pietro Cavalieri, (residente a Lamezia Terme) e da Marco Zavater di Roma.

DIRETTA DEL MATCH SU DAZN E VOLLEYBALLWORLD.TV

Il match Cisterna Volley – Sir Susa Vim Perugia sarà trasmesso in diretta streaming video su Dazn e sulla piattaforma OTT “VBTV” (volleyballworld.tv).

PROGRAMMAZIONE SU RETESOLE

Un’ampia sintesi di Cisterna Volley – Sir Susa Vim Perugia sarà trasmessa lunedì 6 gennaio su Rete Sole, canale 11 del Digitale Terrestre, partner televisivo ufficiale della Sir Susa Vim Perugia, con un doppio appuntamento: in prima serata alle ore 21 e in replica alle ore 00:30.

Martedì 7 gennaio ulteriore replica alle 16:20.

Lunedì Volley, il format settimanale dedicato ai Block Devils, torna dopo le festività natalizie, lunedì 13 gennaio. Ospite in studio il libero bianconero, Massimo Colaci.

ANTICIPATA LA VENDITA DEI BIGLIETTI PER IL MATCH CASALINGO CON TRENTO

E’ stata anticipata ad oggi, sabato 4 gennaio, alle ore 18 la vendita per il big match casalingo Sir Susa Vim Perugia – Itas Trentino, in programma al PalaEvangelisti domenica 12 gennaio alle 18. E’ possibile acquistare i tagliandi in tutti i punti vendita abilitati e on line sul circuito vivaticket.