Punto settimanale a tinte bianconere per il campionato regionale di volley serie C

Punto settimanale a tinte bianconere per il campionato regionale di serie C arrivato alla quindicesima giornata.

La massima categoria regionale vede iscritte le tre formazioni bianconere della ITS Sir Umbria Academy, figlie di un progetto nato dalla collaborazione tra la società del presidente Sirci e la ITS Umbria Academy, main sponsor del settore giovanile. La ITS Umbria Academy è un’accademia politecnica biennale in tecnologie e scienze applicate con sede a Perugia in cui si alternano l’apprendimento in aula e in laboratorio al tirocinio in azienda, promossa dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, dalla Regione Umbria e partecipata dai principali attori del mondo del lavoro e dell’istruzione. Un’accademia nata per creare le migliori condizioni per valorizzare il talento dei giovani, mettendo in campo le competenze più aggiornate e stimolando la loro naturale capacità di adattamento al cambiamento e alla costante evoluzione tecnologica, affinché possano essere i formidabili alleati delle imprese nell’affrontare le sfide poste dalle nuove tecnologie e dalle transizioni ecologica e digitale. “Mission” condivisa in toto dalla Sir Susa Vim con il suo settore giovanile.

Quando mancano tre turni al termine della regular season, scossone forse decisivo in vetta alla classifica di serie C dopo il “derby ITS” di sabato scorso al PalaSir di Santa Maria degli Angeli tra la Sir Umbria Academy S.M. degli Angeli della coppia tecnica Fontana-Severini e la Sir Umbria Academy Assisi di coach Moscioni.

Le due squadre si presentavano al match con la formazione di Assisi, formata da un mix di elementi cresciuti nel vivaio Sir e da alcuni atleti più esperti, avanti di un punto in graduatoria rispetto al team di S.M. degli Angeli, gruppo composto interamente dai talenti giovanili bianconeri. Il match tra le due regine della serie C, al quale ha assistito anche il presidente Sirci, non ha tradito le attese a livello di emozioni e spettacolo. Se lo è aggiudicato in tre set, con i parziali di 22-25, 21-25 e 30-32, la Sir Umbria Academy Assisi volando dunque a quota 43 punti a +4 sui cugini della Sir Umbria Academy S.M. degli Angeli e mettendo una seria ipoteca sulla testa di serie numero uno nella griglia playoff.

Esce invece a mani vuole dal derby perugino con la School Volley la Sir Umbria Academy Perugia dei tecnici Taba e Cerrini, il gruppo più giovane e inesperto del trittico ITS che cade in tre set (parziali di 25-20, 25-13, 25-18) e resta fanalino di coda della classifica con 5 punti.

Nel prossimo turno in programma sabato 23 marzo va in scena la giornata numero sedici con la capolista Sir Umbria Academy Assisi che ospita tra le mura amiche la School Volley Perugia per consolidare la prima piazza. La Sir Umbria Academy S.M. degli Angeli viaggia in direzione Tavernelle per reagire prontamente e riprendere il cammino mentre la Sir Umbria Academy Perugia è impegnata in un match casalingo complicato contro Spoleto, quarta della classe.