Reddito di cittadinanza, in Umbria c’è già chi reclama la misura

PERUGIA – Approvato ieri dal Consiglio dei ministri il Reddito di cittadinanza. Una iniziativa che è valsa la vittoria elettorale al M5S e che ieri, con non pochi scossoni, è arrivata all’approvazione da parte del Cdm. Ma, come si erano registrati all’indomani della scadenza elettorale in Puglia, anche in Umbria si moltiplicano le segnalazioni di persone che arrivano ai Patronati per chiedere di beneficiare proprio di questo. L’ultimo caso si è verificato a Gubbio, con diverse persone arrivate per chiedere il reddito di cittadinanza. Il percorso parlamentare ieri è stato solo avviato e si concluderà non prima di dicembre e non accontenterà di certo tutti, per lo meno non subito. Serve la riforma dei centri per l’impiego e servono anche più soldi. Ieri solo l’antipasto.