Referendum giustizia, responsabile della Lega: ” In Umbria in due giorni abbiamo esaurito i moduli”

La Lega diffonde i dati arrivati da tutta Italia sulle firme raccolte nelle prime due giornate per i referendum sulla giustizia, campagna referendaria promossa insieme al Partito radicale. Secondo la Lega sarebbero già oltre 100 mila le firme raccolte in 48 ore nei gazebo disseminati in ogni regione. Per Salvini si tratta di ” un grandioso segnale di cambiamento e voglia di giustizia, proseguendo così altro che un milione di firme, puntiamo a raccoglierne di più”. Le adesioni riguardano sei quesiti da sottoporre a voto: responsabilità civile dei magistrati, custodia cautelare, abolizione della legge Severino, riforma del Csm, separazione delle carriere tra pm e giudici. Soddisfazione è stata espressa anche dal responsabile della campagna referendaria della Lega Paolo Grimoldi che ha fatto il bilancio delle prime due giornate di raccolta firme. ” In Umbria, Friuli e Puglia sono addirittura terminati i moduli”, ha riferito Grimoldi.