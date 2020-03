Regione ,commissione antimafia : Presidente Eugenio Rondini ( Lega), Vice Simona Meloni( Pd).

La commissione d ‘inchiesta su criminalità organizzata (antimafia) si è insediata per procedere alla elezione del nuovo Presidente. Al termine della discussione i membri hanno scelto come Presidente il leghista Eugenio Rondini e in qualità di Vice la democratica Simona Meloni. Entrambi provenienti dal territorio del Trasimeno: Rondini ex vicesindaco di Passignano sul Trasimeno e Meloni ex vicesindaco di Piegaro. Oltre a Rondini e Meloni la commissione è composta da Valeria Alessandrini ( ora eletta senatrice della repubblica), Stefano Pastorelli (Lega), Paola Fioroni (Lega), Eleonora Pace ( Fdi), Fabio Paparelli ( Pd), Vincenzo Bianconi ( Misto). Per il Presidente Rondini con la crisi economica e sociale che sta caratterizzando in questo momento l ‘Umbria ” occorre fare molta attenzione alle ripercussioni che potrebbero esserci sul versante della legalità “. Rondini ha precisato che occorrerà tener conto del lavoro fatto nella passata legislatura, ” per una necessaria continuità “. La vicepresidente Meloni ha annunciato la propria disponibilità a ” lavorare in stretta collaborazione con gli altri membri per fare in modo che la commissione possa diventare punto di riferimento e confronto con le forze dell’ordine, magistratura e soprattutto mondo della scuola “. Concretezza e pragmatismo ” anche per dare insieme un segnale positivo agli umbri “, è stato l ‘auspicio di Vincenzo Bianconi (Gruppo Misto ).