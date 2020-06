Regione, nominati i nuovi commissari della sanità: confermato De Fino , gli altri tutti nuovi. Nessun umbro, fino al 31 dicembre.

Gilberto Gentili nuovo commissario dell’Asl 1, nato a Fossombrone, 62 anni, già commissario dell’Asl di Crotone; Marcello Giannico nuovo commissario azienda ospedaliera di Perugia, nato a Cagliari , 49 anni, già dirigente dell’area risorse economico-finanziarie della direzione regionale alla salute della Regione Lazio; Pasquale Chiarelli nuovo commissario dell’Azienda Ospedaliera di Terni, nato a Taranto, 46 anni, già direttore Uoc pianificazione controllo di gestione dell’Irccs del sollievo della Sofferenza, Opera Pia da Pietralcina; Massimo De Fino commissario Asl2 nato a Sabaudia, 60 anni, confermato nel ruolo precedente. Sono questi i nuovi commissari scelti dalla giunta regionale per le due aziende Asl e le due Aziende ospedaliere. Saranno presentati domani alle ore 12 in una videoconferenza stampa. Tra i quattro commissari nominati dalla giunta Tesei non c’ è nessun umbro, abbiamo un marchigiano, un sardo, un pugliese e un laziale. Sono stati fatti fuori Silvio Pasqui commissario dell’Asl1, Antonio Onnis commissario dell’Azienda Ospedaliera di Perugia e Andrea Casciari commissario dell’Azienda Ospedaliera di Terni. La Sanità umbra è completamente nelle mani di direttori e commissari provenienti da altre regioni, si tratta di una vera bocciatura per tutta una classe dirigente umbra considerata – almeno a vedere dalle scelte fatte – inadeguata alle sfide dei prossimi anni. L’Assessore Coletto ha scelto un altro veneto ai vertici della sanità regionale, Claudio Dario. Ora da quattro regioni diverse ( Marche, Puglia, Lazio, Sardegna) arrivano i nuovi commissari. I nuovi commissari resteranno in carica fino al 31 dicembre 2020.