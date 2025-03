Regione nomine e poltrone, Morelli rinuncia all’Arpa: Giacchetti all’Ater. Juri Rosi all’Istituto Zooprofilattico

La manovra fiscale e le nomine sono i nodi che scuotono la vita interna dei palazzi della politica umbra. Questa mattina, secondo voci attendibili, Alfonso Morelli avrebbe rinunciato alla nomina di Direttore generale dell’Agenzia per la protezione ambientale dell’Umbria (Arpa). L’ingegnere ambientale di Narni avrebbe comunicato ufficialmente alla presidente della Regione la sua decisione. In questi giorni si è parlato molto della vicenda con perplessità sulla legittimità della nomina effettuata dalla giunta regionale. Secondo alcuni, infatti, Morelli non avrebbe avuto tutti i requisiti richiesti dal bando. Uno stato di disagio che lo stimato professionista narnese ha risolto in prima persona rinunciando all’incarico. Seconda indiscrezione: l’ex segretario generale dell’Assemblea Legislativa dell’Umbria, Juri Rosi, lascerebbe Palazzo Cesaroni. Dopo la nomina dell’esperto Dante De Paolis a segretario generale, Juri Rosi è tornato a fare il dirigente giuridico del Consiglio Regionale. Per lui si parla di un possibile nuovo incarico: quello di direttore amministrativo dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e delle Marche, con sede a Perugia. Da Terni, invece, arriva la notizia della possibile nomina di Emilio Giacchetti a Presidente dell’Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale della Regione Umbria. Sarebbe Giacchetti a prendere il posto di un altro ternano, l’avvocato Emiliano Napoletti. Emilio Giacchetti, ex assessore della giunta Di Girolamo, troverebbe il consenso di tutta la Giunta regionale.