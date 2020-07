Regioni, Tesei terza tra i Presidenti di regione. Tra i Sindaci Latini ventesimo mentre Romizi 61esimo.

Come ogni anno Il Sole 24 Ore pubblica una indagine sul gradimento dei Presidenti delle regioni e sui Sindaci delle città capoluogo. Sui primi in vetta c’è Luca Zaia governatore del Veneto con il 70% di consensi. Subito dopo si piazza il Presidente del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga con il 59,8% dei consensi. Al terzo posto c ‘è Donatella Tesei appagata alla collega della Calabria Jole Santelli, per le due il consenso è del 57%. La Tesei conserva un buon risultato anche se rispetto alle elezioni regionali di pochi mesi fa perde uno 0,5%. Sulle città, invece, al primo posto c’è il Sindaco di Bari e Presidente dell’ Anci Antonio De Caro, seguito dal collega Sindaco di Messina De Luca. Il Sindaco di Perugia Andrea Romizi si piazza al 61 esimo posto con il 52,9% dei consensi mentre quello di Terni Leonardo Latini fa meglio: si posiziona al ventesimo posto col 58,2%. Alle ultime elezioni comunali Romizi aveva ottenuto il 60% dei consensi, quindi in poco meno di un anno avrebbe perso 7 punti. Latini, invece, nel 2018 era diventato Sindaco di Terni con il 63,4% dei voti, quindi in questi due anni avrebbe perso cinque punti. Naturalmente sono tutte indicazioni che vanno prese con la dovuta prudenza trattandosi di un sondaggio condotto da Noto per conto del quotidiano Il Sole 24 Ore.