Rissa a Fontivegge: quattro arresti. Allarme sicurezza scoppia la ennesima (inutile) polemica politica

Quattro arresti sono stati eseguiti in seguito alla rissa avvenuta questa mattina a Fontivegge. Emerge da un comunicato dell’Amministrazione comunale di Perugia. Palazzo dei Priori ha voluto ringraziare il Questore per aver, in poche ore, assicurata alla giustizia i presunti responsabili della violenta lite avvenuta intorno alle 10. Oltre ai complimenti alle forze dell’ordine, l’amministrazione di Perugia “esprime una ferma condanna sui fatti di violenza verificatisi nei pressi di piazza del Bacio”. E’ anche il delegato alla sicurezza della Giunta comunale, Antonio Donato, ad intervenire sulla vicenda. “Un episodio simile – ha commentato Donati – era già accaduto a febbraio 2023, con modalità e tempistiche analoghe. Questo ci spinge a riflettere seriamente sulle dinamiche che alimentano tali atti di violenza e sulla necessità di un intervento deciso e coordinato, atteso da tempo e mai attuato dalla precedente amministrazione”. Una presa di posizione che nasconde una venatura polemica nei confronti dell’amministrazione Romizi. Inopportuna in un momento dove in città, come negli anni passati, si registrano quotidianamente fatti di violenza di ogni tipo. “In accordo con la sindaca – ha aggiunto Donati – abbiamo deciso di avviare un ampio confronto con la Prefettura e le forze dell’ordine, con l’obiettivo di adottare misure più rigorose per prevenire simili fenomeni”. L’idea che il delegato alla sicurezza avanza è quella di un’ordinanza che limiti gli orari di apertura dei locali notturni del quartiere di Fontivegge, “al fine di ridurre il rischio di comportamenti che possono generare in violenza”. Una presa di posizione che arriva a poche ore dalle accuse del segretario della Lega Perugia, Lorenzo Mattioni, che parla di “situazione sempre più critica e non più tollerabile”. Per Mattioni “le politiche buoniste e l’accoglienza indiscriminata della giunta comunale di sinistra stanno riportando indietro di 10 anni sul tema della sicurezza, a quando la nostra città era tristemente nota per le vicende di cronaca nera”. L’ennesima polemica inutile che non fa altro che arrabbiare i residenti del quartiere. Strumentalizzazioni che poco hanno a che vedere con la sicurezza della città. Dieci anni di centrodestra al governo della città non hanno prodotto nessun taglio o graffio alla malavita locale. Tante promesse fatte (incremento di poliziotti, un presidio a Fontivegge, impiego dell’esercito) e mai mantenute: solo passarelle stucchevoli come quelle dell’allora sottosegretario leghista al ministero dell’Interno, Stefano Candiani. Così come sorprende sapere dal delegato alla sicurezza della sindaca Ferdinandi che l’amministrazione comunale sta pensando ad una ordinanza sugli orari dei locali notturni di Fontivegge. Sono, infatti, trascorsi quasi otto mesi dall’insediamento della nuova giunta comunale e, in tema di sicurezza, molta acqua è passata sotto i ponti. Otto mesi durante i quali diversi episodi di violenza hanno incalzato alcuni quartieri della città. I poteri di un sindaco, vale oggi per Ferdinandi come ieri per Romizi, sono assai per contrastare vendite abusive, prostituzione, immobili occupati da spacciatori, controlli di locali e bar spesso “piazze dello smercio”. Lavorare per migliorare la sicurezza di Perugia è cruciale per la qualità della vita dei cittadini, ancor più lo è in una fase delicata come quella attuale dove le incertezze e difficoltà mettono a dura prova la coesione sociale. La sicurezza non è né di destra né di sinistra: rappresenta un bene primario per Perugia, una condizione fondamentale per la sua esistenza ed è sbagliato issare la bandiera di questo o quel partito. I cittadini sono stufi di assistere alla solita guerriglia verbale che sicuramente non serve alla città.

Ps – Un consiglio ai due esponenti politici: Donati un’idea se la sarà fatta e far firmare una ordinanza non ci vorrà tanto, sperando che non sia né la prima né l’ultima. Mattioni si preoccupi di ricordare al “suo” ministro Piantedosi e al leader Salvini che gli organici di polizia e carabinieri a Perugia sono ridotti all’osso.