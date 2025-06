Rugby, bene l’Under 16 regionale al Trofeo Caligiuri

“Come ogni anno il Trofeo Caligiuri chiude idealmente la stagione dell’U16 regionale. Ci siamo allenati per questo appuntamento e ci siamo comportati molto bene. I ragazzi sono stati bravi in campo esprimendo anche un bel gioco, a tratti anche divertente. Siamo soddisfatti, come sempre. Ringraziamo i ragazzi e i genitori che ci hanno permesso di affrontare questa trasferta. Ora ci aspetta un po’ di vacanza in attesa di riprendere la nuova stagione”, ha commentato Alessandro Speziali.