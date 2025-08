Rugby Perugia piazza i colpi Pozzato e Notarangelo

Il Rugby Perugia ha obiettivi importanti in vista della nuova stagione. Dopo aver rafforzato la struttura dirigenziale con l’innesto nel ruolo di direttore sportivo dello storico preparatore atletico, Salvatore Turco e aver arricchito lo staff tecnico con Alfredo De Angelis, il Presidente Renetti e il Vice Bevilacqua nelle ultime ore hanno messo mano alla squadra. E’ stato infatti raggiunto l’accordo con due giovani molto interessanti, Ermanno Pozzato classe 2004 e Flavio Notarangelo del 2006.

Pozzato arriva dal Piemonte dove ha vissuto sin qui la sua carriera rugbistica con Monferrato. Dai primi passi fino alla serie A, per poi sentire l’esigenza di vivere un’esperienza lontano da casa anche per abbinare allo sport gli studi universitari.

Di ruolo secondo centro e all’occorrenza anche primo, Pozzato spiega così la sua scelta di venire a Perugia.

“Sono rimasto impressionato dal progetto della società biancorossa. Bevilacqua è stato chiaro: c’è voglia di fare bene e lo si vede anche dalla presenza di uno staff tecnico di prim’ordine. Vengo per dare un contributo, spero importante, con l’obiettivo di vincere il campionato”.

È reduce dall’esperienza nel settore giovanile delle Fiamme Oro, invece, Flavio Notarangelo.

“Sono cresciuto a Viterbo con il Rugby Alto Lazio e per poi trasferirmi lì negli ultimi tre anni. Ho disputato un paio di finali a livello nazionale e adesso non vedo l’ora di arrivare a Perugia per provare questa esperienza in prima squadra. Nei primi approcci ho trovato una società seria e organizzata. Puntiamo a fare bene”.

Soddisfatto per aver messo a segno i due acquisti anche il Ds Turco.

“Ringrazio la società per aver rafforzato la squadra con due elementi di spessore, sia dal punto di vista umano che tecnico. Sono certo che si integreranno al meglio in un gruppo già solido e motivato. Entrambi rappresentano un passo importante nel percorso di creazione di una squadra competitiva e ambiziosa”.