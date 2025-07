Rugby Perugia rafforza lo staff tecnico con Alfredo De Angelis

Alfredo De Angelis di nuovo a Perugia. L’affermato tecnico romano rientra nello staff biancorosso con il ruolo di collaboratore di Leandro Poloni. De Angelis è reduce da stagioni importanti tra le fila del Lazio Rugby dove ha vinto un campionato di serie A e si è più volte misurato con la massima serie ‘Élite’. A Perugia ha vissuto l’esperienza da primo allenatore nella stagione 2019-2020, per poi far ritorno nella già citata Lazio Rugby. De Angelis svolge anche il ruolo di selezionatore della ‘Franchigia Centro Sud’. Da giocatore ha vinto uno scudetto (2000) con il Rugby Roma.

“Sono contento di tornare a Perugia – dichiara lo stesso De Angelis – perché è un ambiente dove mi sono trovato particolarmente bene. Quando mi ha chiamato il Prof. Turco (neo DS) non ho potuto dire di no. Il mio sarà un ruolo di collaborazione con lo staff tecnico. Con coach Poloni ho un ottimo rapporto, ci conosciamo e stimiamo da anni. Già lo scorso anno sono venuto a Pian di Massiano un paio di volte per confrontarmi con lui e curare insieme alcuni aspetti tecnici. Da fine agosto avrò il compito di avviare la preparazione nell’attesa del suo rientro in Umbria e poi approfondiremo alcune fasi del gioco durante la settimana”.

Nello specifico De Angelis sarà da supporto per migliorare la fase di difesa e attacco , lasciando a Poloni la gestione della riconquista della palla (mischia e touche).

Un mix tecnico di altissimo livello per una stagione dove il Rugby Perugia vuole recitare un ruolo da protagonista.

“Accogliamo De Angelis con grande entusiasmo – precisa il DS biancorosso Salvatore Turco – perché è un profondo conoscitore del rugby è sarà molto utile alla nostra causa. Abbiamo già avuto il piacere di averlo con noi qualche stagione fa e ne conosciamo bene i valori professionali ed umani”.

RUGBY PERUGIA INSERITO NEL GIRONE 4 DI SERIE B

Unione Rugby Firenze (Cadetta), Cavalieri Union R.Prato Sesto (Cadetta), Primavera Rugby, CUS Siena, Rugby Gubbio 1984, Rugby Perugia, Olbia Rugby 1982, Rugby Lions Alto Lazio, Unione Rugby Capitolina (Cadetta), Lions Amaranto.

8 squadre promosse in Serie A Gruppo 2 Nessuna retrocessione

Fase a gironi: 19 ottobre – 10 maggio (18 turni, gare di andata e ritorno tra le componenti di ciascun girone). Al termine della fase a gironi le squadre classificate al primo posto di ciascun girone saranno promosse in Serie A, Gruppo 2 nella stagione sportiva 2026/27.

Play off promozione in Serie A2: 24 e 31 maggio 2026Le cinque squadre classificate seconde di ognuno dei cinque Gironi, e la migliore terza classificata disputeranno una fase Play Off per definire le ulteriori tre squadre che saranno promosse in Serie A2 nella stagione sportiva 2026/2027, come di seguito riportato: Migliore 3a class. v 1a Ranking seconde class. 5a ranking prime class. v 2a Ranking prime class. 4a Ranking prime class. v 3a Ranking prime Class