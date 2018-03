Sanità, l’Umbria tra i migliori: ecco i numeri del successo

PERUGIA – La sanità umbra è tra le cinque migliori d’Italia. Lo dice l’agenda Demoskopika, pubblicano il consueto report annuale che misura l’Indice di performance sanitaria. A guidare il gruppo di testa delle regioni migliori c’è l’Emilia Romagna con 646,6 punti, in crescita. Secondo posto per le Marche, con 624 punti. Terzo il Veneto con 601 punti. Quarta la Toscana con 591 e quarta l’Umbria con 581. Quinta la Toscana con 580. Nella classifica figurano anche le regioni “influenzate”: Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige, Lazio, Liguria, Piemonte, Puglia, Valle d’Aosta, Abruzzo, Basilicata. Male Campania, Sardegna, Calabria, Sicilia e Molise.

Quanto ai numeri: l’indice di soddisfazione è del 47,5 per cento. L’Umbria è terza per la mobilità attiva: 22.077 ricoveri di pazienti provenienti da altre regioni per un indice del 15,6 per cento. 14esima per la mobilità passiva con un esodo di 18.651 ricoveri in altre regioni. L’Umbria è seconda per il risultato d’esercizio (5.500.000 euro) e decima per il disagio economico delle famiglie per spese socio sanitarie out of pocket. Quindicesima per le spese legali dovute a contenzioso, che ammontano a poco più di 4 milioni. La Regione è nona per i “costi della politica e della democrazia sanitaria” e terza come speranza di vita: 83,30 anni.