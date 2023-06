Sanità, l’Umbria tra le 7 regioni “rimandate”: il rapporto Crea boccia la nostra sanità. Coletto però è soddisfatto

L’Umbria è tra le regioni rimandate nel rapporto “Le performance regionali” del Crea, Centro per la ricerca economica applicata in sanità. L’analisi dei risultati delle Regioni e le relative valutazioni sono state assegnate, per l’ 11esima edizione da oltre 100 esperti raggruppati in un panel composto da esponenti delle istituzioni, management aziendale, professioni sanitarie, utenti, industria medicale. L’Umbria nel suo complesso è tra le rimandate insieme a Liguria, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Molise, Valle d’Aosta e Abruzzo, che raggiungono livelli di performance abbastanza omogenei. Tra gli indicatori colorati di rosso, cioè inferiori alla media nazionale, il tasso di attuazione del Fse, la spesa sanitaria pubblica pro capite standardizzata e lo sforamento dei tetti per quella spesa farmaceutica. Segnali negativi anche per la quota di persone che rinunciano alle prestazioni sanitarie e per il tasso di ospedalizzazione per patologie croniche. Va meglio invece per la quota di interventi con tecniche mininvasive e l’indice di implementazione della rete oncologica, la speranza di vita senza limitazioni funzionali per gli ultrasessantacinquenni, l’indice di salute mentale, quote di persone anziane o disabili con assistenza domiciliare integrata con i servizi sanitari e tasso di screening cervicale, mammografico e colon-rettale. Otto sono, invece, le regioni promosse dove i cittadini possono stare tranquilli: Veneto, Trento e Bolzano hanno ottenuto il miglior risultato 2023, con punteggi che superano la soglia del 50% del risultato massimo ottenibile, rispettivamente 59%, 55% e 52%. Toscana, Piemonte, Emilia Romagna, Lombardia e Marche vanno bene, con livelli dell’indice di performance compresi tra il 47% e il 49%. Ma le buone notizie finiscono qui con l’Umbria che scivola tra le sette regioni rimandate. La ricerca del Crea rappresenta l’ennesima conferma sulla situazione sanitaria della nostra Regione. I dati sono impietosi: la sanità umbra si trova in una fase storica dove il rischio smantellamento è sempre più forte con l’introduzione di livelli di disuguaglianza senza precedenti. Malgrado i dati emersi dalla ricerca del Crea, l’assessore regionale dell’Umbria alla sanità, Luca Coletto, dichiara che la Regione “non si sente rimandata, anzi in alcuni ambiti importanti e strutturali per le risposte di cura siamo tra i primi”. “Parliamo di oncologia, interventi mininvasivi, assistenza domiciliare integrata per persone anziane e disabili, ambiti nel quale anticipiamo l’innovativo DM ’77. Tutto ciò senza trascurare lo screening oncologico che fa parte della prevenzione”, ha sottolineato Coletto.