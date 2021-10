Serie A1: Junior Tennis Perugia alla ‘prima’ in casa

Sale l’attesa per la storica prima esibizione casalinga dello Junior Tennis Perugia in serie A1, in programma domenica 17 ottobre (inizio gare alle 10). La massima categoria tennistica nazionale torna di scena nel capoluogo umbro a distanza di molti anni, con i gialloblù di capitan Roberto Tarpani che dopo la sconfitta all’esordio sul campo del Circolo del Tennis e della Vela Messina vogliono il riscatto e daranno tutto per muovere la classifica. Come i perugini, anche i toscani sono reduci dal ko della prima giornata al cospetto del Tennis Club Parioli. I preparativi fervono al club di via XX settembre, con la direzione che ricorda come l’ingresso ai campi sarà consentito solo con esibizione del Green Pass. “Per noi è un appuntamento storico – commentano i Maestri Roberto Tarpani, Andrea Grasselli, Stefano Lillacci e Francesco Vazzana che nella primavera del 2017 hanno preso le redini del circolo -, dopo aver raggiunto l’olimpo del tennis nazionale grazie soprattutto al nostro vivaio, ci teniamo particolarmente a fare bene. Sappiamo che i ragazzi daranno tutto, il ko di Messina è stato pesante in termini di punteggio considerato il grande equilibrio dei match. Ma ora voltiamo pagina e puntiamo sulla reazione”. Il Tc Italia Forte dei Marmi vanta in rosa nomi del calibro di Jannik Sinner, Lorenzo Sonego, Stefano Travaglia, Yannick Hanfmann, Carlos Taberner… Ma al di là di chi si presenterà a Perugia, lo spettacolo è comunque assicurato.

Classifica del girone 4 dopo la prima giornata: Tc Parioli, Ct Vela Messina 3, Junior Tennis Perugia, Tc Italia 0

Le partite di domenica 17 ottobre: Tc Parioli – Ct Vela Messina, Junior Tennis Perugia – Tc Italia

Il regolamento – Lo Junior Tennis Perugia è inserito nel girone 4 della serie A1. Il regolamento prevede che le prime 4 dei 4 gironi si qualificheranno alle semifinali playoff che poi decreteranno la squadra campione d’Italia. Le seconde classificate conquistano la salvezza, le terze e le quarte di ogni raggruppamento disputeranno i playout dai quali scaturiranno quattro formazioni salve e quattro retrocesse in A2.

La squadra dello Junior – La formazione dello Junior Tennis Perugia capitanata da Roberto Tarpani è composta dall’argentino Juan Inacio Londero Picco (nr. 157 Atp), dal tunisino Skander Mansouri (nr. 402), da Francesco Passaro (nr. 594), dal serbo Tomislav Brkic (nr. 800 in singolare e nr. 53 in doppio), da Tomas Gerini, Andrea Militi Ribaldi, Gilberto Casucci, Davide Natazzi, Emanuel Fiorentini, Federico Cecconi e Ioannis Kontourakis.

La rosa del Tc Italia Forte dei Marmi – La rosa del Tc Italia è composta da Jannik Sinner, Lorenzo Sonego, Stefano Travaglia, Yannick Hanfmann, Carlos Taberner, Joao Domingues, Walter Trusendi, Inigo Cervantes, Matteo Donati, Marco Furlanetto, Giulio Perego, Matteo Marrai, Manfredi Graziani, Lorenzo De Muro, Mattia Mancini, Alessio Tatini.