Si avvicina la prima partita dell’anno per la Sir Susa Vim Perugia che sarà impegnata domenica prossima, 5 gennaio, al Palasport di Cisterna di Latina per la quarta giornata del girone di ritorno di regular season, con fischio di inizio posticipato alle 18:30. Doppia seduta nella giornata di oggi per i Block Devils che questa mattina hanno sostenuto una sessione preventiva in palestra e, nel pomeriggio allenamento tecnico sul taraflex del PalaEvangelisti. Domani mattina allenamento in campo e sala pesi e, nel pomeriggio, la trasferta per Cisterna.

«Loro hanno una squadra con un palleggiatore molto bravo, con tantissima esperienza, forse uno delle “migliori mani” d’Italia, saranno nel loro palazzetto e giocano molto bene lì. Hanno un opposto bravo; secondo me ogni partita è una finale e questa sarà un’altra e dobbiamo pensare a noi prima per provare a portare la partita a casa».

A presentare le insidie del match è il centrale bianconero Agustin Loser, al suo primo anno in maglia bianconera che sottolinea come ormai, nel 2025, lo sport è cambiato tanto, forse qualche anno fa c’era più differenza tra le squadre forti e le meno forti. Ora lo sport in generale è tutto più equilibrato, quindi il gruppo è pronto ad affrontare questo match sapendo che il livello sarà comunque alto.

«Prima di tutto dipenderà da noi: iniziare la partita spingendo dall’inizio e poi loro, con un palleggiatore così, giocano con una buona ricezione e diventa un po’ più difficile perché hanno buoni attaccanti, hanno un opposto bravo, centrali e posti quattro molto forti, quindi secondo me sarà importante la nostra battuta e anche la nostra ricezione perché anche loro hanno battitori forti. Dobbiamo fare molta attenzione anche lì, ma la cosa più importante è pensare prima di tutto al nostro gioco e riuscire a fare il nostro gioco».

Rispondendo alle domande dei giornalisti, Loser sottolinea che non aver finora mai perso una partita dall’inizio del campionato sia un aspetto particolarmente raro, che non capita spesso, ma il gruppo sa che non deve cullarsi su questo: «Quello che è già successo ormai è passato e noi dobbiamo pensare al momento “adesso” e alla partita che dobbiamo giocare e non a quello che è successo prima o che succederà dopo. Questa è la mentalità che ci trasmette Angelo Lorenzetti».

Dal 7 gennaio al via la prevendita per la gara casalinga con Trento

Martedì 7 gennaio prossimo, alle ore 12, scatterà la vendita dei biglietti per il match casalingo in programma domenica 12 gennaio alle 18 al PalaEvangelisti con l’Itas Trentino, quinta giornata del girone di ritorno di regular season.

E’ possibile acquistare i biglietti in tutti i punti vendita abilitati e on line sul circuito vivaticket.