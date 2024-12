Si è insediato il nuovo Questore di Perugia, Dario Sallustio. Questa mattina si è svolta la cerimonia presso la Questura, alla presenza di dirigenti e vertici dei commissariati di Città di Castello, Foligno, Spoleto e Assisi. Erano presenti anche le specialità della polizia di Stato. Il nuovo Questore ha assicurato il suo impegno per garantire ai cittadini sicurezza e legalità. Ha ricordato che il 2025 sarà l’anno del Giubileo con l’Umbria al centro dell’attenzione nazionale e internazionale. Un evento che richiederà un grande sforzo per prevenire e monitorare possibili situazioni di criticità. Si è, inoltre, soffermato sulla sicurezza del centro storico di Perugia, sulla necessità di intensificare i controlli sul territorio e ha ribadito il suo impegno a collaborare con tutte le istituzioni per garantire l’ordine pubblico. Il nuovo Questore, 59 anni, torinese di nascita, è stato promosso Dirigente Generale il 9 dicembre scorso, dopo aver guidato la Questura di Vicenza. Vanta una grande esperienza essendo stato Vicario del Questore di Palermo, Questore di Arezzo e Lucca, dirigente del Compartimento di Polizia Stradale delle Marche.