Sir Safety Susa Perugia in visita all’ospedale di Perugia

Mattinata speciale per coach Anastasi, il suo vice Valentini e per i Block Devils Colaci, Piccinelli, Solè, Giannelli e Mengozzi. Accompagnata dal responsabile dello staff medico Dott. Giuseppe Sabatino e dal direttore sportivo Goran Vujevic, la delegazione bianconera è stata in visita stamattina all’Ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia nella struttura complessa Clinica Pediatrica diretta dal Prof. Alberto Verrotti e nella struttura complessa Oncoematologia Pediatrica diretta dal Dott. Maurizio Caniglia.

Accolti dal direttore generale dall’Azienda Ospedaliera Dott. Giuseppe De Filippis insieme ai professionisti sanitari dell’ospedale, i bianconeri hanno passato qualche momento di serenità insieme ai bambini ricoverati portando alcuni piccoli pensieri natalizi e, per quanto possibile, un po’ di sorriso a chi ne ha davvero bisogno. La società bianconera intende a tal proposito ringraziare l’Azienda Ospedaliera di Perugia per l’accoglienza e la grande collaborazione dimostrata.

“Oggi stata una giornata estremamente ricca di emozioni particolari e positive”, dice il responsabile dello staff medico Dott. Giuseppe Sabatino. “Per noi è stato un privilegio poter trascorrere qualche momento con i bambini ospitati e curati nella Clinica Pediatrica e nella Oncoematologia Pediatrica e regalare loro un sorriso. Ci teniamo a ringraziare davvero per l’accoglienza riservataci tutta l’Azienda Ospedaliera di Perugia, la Dott.ssa Penta della Clinica Pediatrica ed anche il Prof. Vincenzo Talesa, direttore del Dipartimento Universitario, che non è potuto essere presente per degli impegni, ma che mi ha personalmente chiamato per portare i suoi saluti e la sua vicinanza per questa bella iniziativa”.

KAMIL RYCHLICKI DIVENTA CITTADINO ITALIANO

Con la ratifica di stamattina presso l’ufficio del Sindaco del Comune di Perugia completa l’iter per la cittadinanza italiana l’opposto bianconero Kamil Rychlicki. Un iter iniziato lunedì in Prefettura alla presenza del prefetto Armando Gradone e concluso appunto stamattina in Comune con il sindaco Andrea Romizi e l’assessore Edi Cicchi.

Da domani Rychlicki sarà ufficialmente un cittadino italiano e non nasconde la sua soddisfazione:

“Con grande orgoglio divento un cittadino italiano. Voglio ringraziare tutte le persone che ho conosciuto dal mio primo giorno qui in Italia, mi hanno accolto a braccia aperte e mi hanno dimostrato come significa essere italiano. Sono molto felice e fortunato di poter far parte di un grande Paese ricco di cultura come l’Italia”.

DEFINITI I QUARTI DI COPPA ITALIA: PERUGIA-CISTERNA SI GIOVA GIOVEDÌ 29 DICEMBRE. LA PREVENDITA

Con il recupero di ieri sera Civitanova-Siena, vinto dalla Lube 3-0, si è completato il girone d’andata di Superlega e di conseguenza si sono definiti gli accoppiamenti dei quarti di finale. I Block Devils erano già sicuri del proprio avversario, la Top Volley Cisterna, Civitanova chiude al secondo posto e trova Milano, Modena scala al terzo posto ed affronta Trento, Verona quarta se la vedrà con Piacenza quinta.

Questo il programma completo dei Quarti di Finale Del Monte® Coppa Italia

MERCOLEDÌ 28 DICEMBRE 2022, ORE 20.30

Valsa Group Modena – Itas Trentino (Diretta RAI Sport e Volleyballworld.tv)

GIOVEDÌ 29 DICEMBRE 2022, ORE 20.30

WithU Verona – Gas Sales Bluenergy Piacenza (Diretta RAI Sport e Volleyballworld.tv)

Cucine Lube Civitanova – Allianz Milano (Diretta Volleyballworld.tv)

Sir Safety Susa Perugia – Top Volley Cisterna (Diretta Volleyballworld.tv)

La società bianconera comunica pertanto i dettagli della prevendita per il match del 29 dicembre alle ore 20:30 Sir Safety Susa Perugia – Top Volley Cisterna, gara valevole per i quarti di finale della Del Monte® Coppa Italia.

La prevendita, con possibilità di acquisto online direttamente dal sito www.vivaticket.it e presso tutti i punti vendita vivaticket (per trovare il più vicino verificare al seguente link https://shop.vivaticket.com/ it/ricercapv ), sarà attiva dalle ore 12:00 di martedì 27 dicembre.

Di seguito i prezzi dei biglietti validi per Perugia-Cisterna (il prezzo è quello finale, comprensivo di costi di prevendita e commissioni):

TRIBUNA VIP CENTRALE

Intero: € 48,00

Ridotto (under 14): € 29,00

TRIBUNA VIP LATERALE

Intero: € 43,00

Ridotto (under 14): 26,00

DISTINTI CENTRALI

Intero: € 37,00

Ridotto (under 14): € 22,00

DISTINTI LATERALI

Intero: € 33,00

Ridotto (under 14): € 20,00

GRADINATE II° ANELLO CENTRALE

Intero: € 24,00

Ridotto (under 14): € 14,00

GRADINATE II° ANELLO LATERALE

Intero: € 22,00

Ridotto (under 14): € 12,00