Sir Susa Vim Perugia, al lavoro per il campionato

Accantonate, ma non dimenticate, le gioie della Coppa Italia, è il momento di rituffarsi in campionato per la Sir Susa Vim Perugia. I Block Devils di Angelo Lorenzetti sono al lavoro da martedì al PalaBarton per preparare la sesta di ritorno di Superlega che propone per i bianconeri il big match in casa della Gas Sales Bluenergy Piacenza.

Secondo contro terza dunque di scena domenica al Pala Banca Sport davanti alle telecamere di Raisport in un turno che vede diversi altri scontri assai interessanti come Monza-Trento, con la capolista impegnata in un campo difficile e remake della fresca semifinale di Coppa Italia, come Civitanova-Modena, un classico della pallavolo italiana con il nuovo tecnico modenese Giuliani che torna da ex in casa Lube, e come il derby veneto Verona-Padova, tra due formazioni in salute (Verona viene da quattro vittorie su cinque nel girone di ritorno, Padova dal prezioso successo nell’ultima giornata contro Modena).

Tornando alla super sfida Piacenza-Perugia, i bianconeri perugini cercano punti per proseguire la loro rincorsa al primo posto di Trento distante sempre tre punti, i biancorossi piacentini, distanti otto lunghezze da Perugia, cercano invece il ritorno al successo dopo due stop consecutivi in campionato.

La squadra dei tecnici Anastasi e Valentini (entrambi ex), già qualificata per i quarti di finale di Champions, è formazione di rango, con un roster lungo e piena di grandi firme del volley internazionale. Il ritorno a pieno regime dello schiacciatore cubano di passaporto brasiliano Leal potrebbe cambiare il sestetto di partenza piacentino rispetto all’ultimo periodo con Leal, l’altro brasiliano Lucarelli e Recine (autore finora di una eccellente stagione) a giocarsi le due maglie da titolari in posto quattro. Pochi dubbi invece sulla diagonale di posto due, che vedrà in campo il campione olimpico francese Brizard ed il campione del mondo azzurro Romanò, e sulla coppia di posto tre con il fenomeno caraibico Simon che sarà affiancato da Caneschi. Il libero, inamovibile, sarà l’altro azzurro iridato Scanferla.

Sarà match a trazione anteriore domenica. Si affrontano infatti le prime due del campionato per ace realizzati ed uniche due sopra quota 100 (102 per Perugia, 100 per Piacenza) e la prima e la terza per percentuali di efficacia in attacco con Perugia al comando con il 55,2% e Piacenza sul terzo gradino del podio con il 51%. Facile pensare che molte delle fortune del match per le due contendenti passeranno proprio da questi due fondamentali.

Infine una pillola statistica. La Sir Susa Vim Perugia cercherà al Pala Banca Sport di sfatare una curiosa serie negativa stagionale. I Block Devils quest’anno hanno conquistano tre trofei sui tre al momento disputati e sempre finora, il match dopo aver alzato la coppa, sono usciti sconfitti dalla prima partita successiva (3-2 a Civitanova dopo aver vinto la Supercoppa, 3-1 a Trento dopo aver vinto il Mondiale per Club). A Piacenza i bianconeri cercheranno di sfatare il tabù.