Sir Susa Vim Perugia e l’Itas Trentino: big match a Perugia

Vigilia di big match a Perugia! Domani alle 18 va in scena la partita su cui è catalizzata l’attenzione di questa quinta giornata del girone di ritorno, tra la capolista Sir Susa Vim Perugia e l’Itas Trentino, altra grande squadra protagonista di questo campionato di Superlega. Solo cinque le lunghezze che separano le due compagini in classifica: domina Perugia a 41 punti e Trento la segue a 36, ma con un match da recuperare (la gara casalinga con Cisterna volley, prima giornata del girone di ritorno, che non si era disputata per la partecipazione dei dolomitici al Mondiale per Club e che è stata riprogrammata per il 19 febbraio prossimo, alle 20:30).

Ben consapevoli che il match di domani non sarà una gara “decisiva” in termini di classifica, come sottolineato da capitan Giannelli nel corso della conferenza stampa pre-gara di ieri, i Block Devils lavorano per dare il massimo, in questo scontro diretto che sta richiamando a Perugia il pubblico delle grandi occasioni.

I PRECEDENTI

Sono ben 56 i precedenti tra le due squadre in partite ufficiali in cinque competizioni differenti (Campionato, Coppa Italia, Supercoppa, Champions League e Mondiale per Club).

32 sono i match vinti dalla Sir Susa Vim Perugia e 24 dall’Itas Trentino. L’ultimo scontro diretto risale alla partita di andata di regular season di questo campionato, all’iT Quotidiano Arena, il 27 ottobre scorso, vinto dai Block Devils 3-1.

IL MATCH DI ANDATA

Il match di andata di questa quinta giornata di regular season, che si era giocato nell’impianto trentino, era stato vinto dalla Sir Susa Vim Perugia in rimonta 3-1. I padroni di casa avevano conquistato il primo set con ampio margine (25-19), con una buona efficacia in attacco (56%), 4 muri e 1 ace. La reazione dei Block Devils era arrivata fin da subito con i bianconeri che avevano ribaltato il risultato conquistando l’intero bottino in palio e chiudendo in 4 set imponendosi negli altri tre parziali 22-25, 24-26, 19-25. Con Giannelli ancora out per un risentimento muscolare addominale, la cabina di regia era stata guidata da Francesco Zoppellari.

Mvp della partita Oleh Plotnytskyi che aveva chiuso con 28 punti, 4 ace e 3 muri vincenti.

EX DELLA PARTITA

E’ una sfida costellata di ex, a cominciare dai sestetti, ma anche in panchina. Nei due roster troviamo sei giocatori, due a Trento e quattro a Perugia: nelle file trentine Flavio Gualberto, che ha vestito a maglia bianconera per due stagioni consecutive dal 2022 al 2024, Kamil Rychlicki, due stagioni anche per lui, dal 2021 al 2023. Nel roster della Sir Susa Vim Perugia Davide Candellaro, a Trento per due stagioni, dal 2018 al 2020, Massimo Colaci, che ha vestito la maglia della squadra dolomitica per sette stagioni, dal 2010 al 2017, Simone Giannelli, a Trento dal suo esordio nelle giovanili del Trentino Volley per dieci anni consecutivi fino al 2021 e Sebastian Solé, che ha vestito la maglia della Diatec per quattro stagioni, dal 2013 al 2017.

In panchina il coach bianconero Angelo Lorenzetti, ha guidato la squadra trentina per sette anni consecutivi, dal 2016 al 2023.

ARBITRI DELL’INCONTRO

Il match sarà arbitrato da Dominga Lot di Santa Maria di Piave (TV) e Alessandro Cerra di Bologna.

DIRETTA DEL MATCH SU RAI SPORT E VOLLEYBALLWORLD.TV

Il match tra Itas Trenino e Sir Susa Vim Perugia sarà trasmesso in diretta da RAI Sport, canale numero 58 del digitale terrestre con la cronaca di Maurizio Colantoni e Andrea Lucchetta.

Diretta anche in streaming video sulla piattaforma OTT “VBTV” con la cronaca di Diego Anselmi e il commento tecnico di Marco Ferraro.

PROGRAMMAZIONE SU RETESOLE

Un’ampia sintesi di Sir Susa Vim Perugia -Itas Trentino sarà trasmessa lunedì 13 gennaio alle ore 00:30 e martedì 14 gennaio alle 16:20 sul canale 11 di Rete Sole, televisione ufficiale della Sir Susa Vim Perugia.

Lunedì 13 gennaio alle 21 andrà invece in onda Lunedì Volley, il nuovo format dedicato ai Block Devils, condotto da Elena Ballarani, con Domenico Cantarini e Simone Camardese. Ospite della puntata il libero bianconero Massimo Colaci.