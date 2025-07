Sole 24 Ore, Stefania Proietti nella top ten dei governatori più amati: Bandecchi tra i primi 40, Ferdinandi settantunesima

La presidente della Regione Umbria, Stefania Proietti, è nella top ten della particolare classifica Governance Poll sul gradimento dei primi cittadini e governatori, realizzata dall’Istituto demoscopico Noto Sondaggi per il Sole 24 Ore. Massimiliano Fedriga (Friuli Venezia Giulia) con il 66,5% si conferma in cima alla classifica dei più amati tra i governatori, davanti a Luca Zaia (Veneto, 66%). Stefania Proietti, con il 52% (+ 0,9% rispetto al risultato delle elezioni), è decima a pari merito con Attilio Fontana, presidente della Lombardia. Per quanto riguarda la classifica dei sindaci dei capoluoghi di provincia in Umbria, il primo cittadino di Terni, Stefano Bandecchi, si piazza al 37esimo posto con un consenso in lieve aumento rispetto al giorno dell’elezione, era 54,65, oggi 55%. La sindaca di Perugia, Vittoria Ferdinandi, è alla 71esima posizione con un consenso del 51%. Quando è stata eletta aveva ottenuto il 52,1% ( un punto in meno rispetto alla sua elezione).Tornando ai governatori, in testa dopo Fedriga e Zaia ci sono Alberto Cirio, presidente del Piemonte con il 59% di gradimento. Eugenio Giani, governatore della Toscana, è il primo di centrosinistra in classifica con il 58%. A seguire abbiamo Roberto Occhiuto, Calabria, con il 58%, Renato Schifani, Sicilia, con il 56%, Vicenzo De Luca, Campania, con il 54,5%, Michele De Pascale, Emilia Romagna, con il 54% e poi Proietti. Fuori dai primi dieci, il presidente delle Marche Francesco Acquaroli con il 50,5%. Tra i sindaci, invece, in testa alla classifica c’è Marco Fioravanti di Ascoli Piceno con il 70% dei consensi. Al secondo posto Michele Guerra, sindaco di Parma, con il 65%, metre il terzo posto è condiviso da Gaetano Manfredi sindaco di Napoli e Vito Leccese, sindaco di Bari, con il 61%.. Il sondaggio di Antonio Noto non è sulla intenzione di voto ma un giudizio sull’operato dei governatori e sindaci in carica.