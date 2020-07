Solo Umbria e Basilicata nelle ultime ore senza nuovi contagi.

Solo Umbria e Basilicata nelle ultime 24 ore non hanno registrato alcun nuovo caso Covid. Attualmente in Umbria ci sono 17 pazienti positivi al Coronavirus mentre i guariti sono 1.368. In Basilicata ci sono, invece, ancora 47 persone contagiate a fronte di 374 guarigioni. Ma in terra lucana dall’inizio dell’emergenza sanitaria ad oggi ci sono stati ” soltanto ” 28 decessi mentre in Umbria siamo a 80 vittime. Nel frattempo salgono un po’ i nuovi contagi nel resto del Paese. I nuovi casi in Lombardia (46), Emilia Romagna (28) , Veneto (42) , Piemonte (14), Liguria (20), Toscana (18), Lazio (34), Sicilia (18), Marche (17). Negli ultimi trenta giorni viaggiamo intorno ai 200-300 nuovi casi giornalieri, un dato tutto sommato stabile. L ‘età media dei casi positivi però è cambiata, inizialmente l ‘epidemia colpiva sopra i 60 anni, oggi ci troviamo con età media intorno ai quarant’anni.