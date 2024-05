Sondaggio Swg sui governatori: crolla la Tesei. La governatrice dell’Umbria terz’ultima con appena il 32% dei consensi

Sondaggio pesantissimo quello effettuato da Swg sui presidenti di regione. La governatrice dell’Umbria Donatella Tesei è scivolata in fondo alla classifica appena sopra Francesco Rocca (Fdi) del Lazio (in penultima posizione) e il fanalino di coda Roberto Schifani (Fi) governatore della Sicilia. Il consenso della Tesei è crollato al 32%, appena due punti in più del presidente del Lazio Rocca e sei punti in più di Schifani, governatore della Sicilia. E’ il governatore del Veneto Luca Zaia (Lega) con il 70% dei consensi, il presidente di Regione più gradito. Seguono Massimiliano Fedriga del Friuli Venezia Giulia (Lega) con il 64% e Stefano Bonaccini presidente dell’Emilia Romagna (Pd) con il 62%. Con il 56% dei consensi il presidente della Campania Vincenzo De Luca (Pd) ottiene il quarto posto guadagnando sette punti percentuali rispetto al 2023. La classifica vede al quinto posto il governatore della Calabria Occhiuto. Seguono: Cirio (Piemonte), Bardi (Basilicata), Giani (Toscana), Emiliano (Puglia), Fontana (Lombardia), Acquaroli (Marche), Toti (Liguria), Marsilio (Abruzzo), Tesei (Umbria).