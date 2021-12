Spedizione siciliana per l’Acea Rugby Perugia

Lunga trasferta per l’Acea Rugby Perugia che è partita alla volta di Catania per il recupero della gara della terza giornata di campionato, inizialmente in programma il 31 Ottobre e rimandata a domenica 19 dicembre a causa del forte maltempo che colpì la Sicilia. I ragazzi del duo Fastellini-Speziali sono partiti in pullman nella serata di venerdì per raggiungere lo stretto di Messina. Qui l’imbarco e l’arrivo in terra sicula nel primissimo pomeriggio di sabato. Poi il trasferimento a Catania. Insomma, questo viaggio rappresenta senza dubbio una difficoltà in più per i biancorossi che, tuttavia, grazie all’organizzazione messa in piedi dalla dirigenza perugina, potranno arrivare al match di domenica mattina (si gioca alle 11,30) freschi e riposati. Espugnare il campo dell’Amatori Catania Rugby non è cosa impossibile, ma è senza dubbio un compito arduo. La classifica vede attualmente Perugia dietro Catania di tre lunghezze, con gli etnei che hanno però disputato 5 gare, una in più degli umbri. Coach Speziali racconta così l’avversario:

“Giocare in casa loro è sempre difficile. Parliamo di una delle formazioni più forti e ben organizzate del nostro girone. Aggiungo che è una squadra allenata molto bene da un tecnico che stimo particolarmente. Noi abbiamo lavorato molto su ciò che non è funzionato nella vittoria contro Pesaro. Abbiamo gestito bene le situazioni statistiche, ma l’approccio al match non mi è piaciuto. Poi va detto che la reazione che abbiamo avuto è stata di spessore. Cerchiamo di migliorare gara dopo gara”.