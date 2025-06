Spettacolo dal vivo finanziati 35 progetti in Umbria

Sono 35 i progetti che la Regione Umbria, attraverso Sviluppumbria, ha finanziato nell’ambito del “Bando per il sostegno di progetti nel settore dello spettacolo dal vivo – anno 2024”: lo rende noto il vicepresidente della Regione Umbria, con delega alla Cultura, Tommaso Bori, sottolineando che “questo bando, con una dotazione finanziaria complessiva di 2 milioni di euro assegnati dalla Regione Umbria, mira a sostenere e valorizzare il ricco panorama artistico del territorio regionale.

Al termine del processo di valutazione da parte del Comitato Tecnico di Valutazione 41 domande sono risultate ammissibili a contributo. Di queste, 34 sono state integralmente finanziabili e 1 parzialmente finanziata in base alla disponibilità delle risorse.

“Lo spettacolo dal vivo è il cuore pulsante della nostra cultura e un motore creativo per lo sviluppo sociale ed economico dell’Umbria – ha evidenziato Tommaso Bori – Siamo orgogliosi di sostenere questi 35 progetti che arricchiranno l’offerta culturale e daranno voce a talenti e innovazione. È fondamentale rafforzare il nostro impegno affinché il settore dello spettacolo dal vivo possa contare su risorse certe e continuative, permettendo agli operatori di programmare investimenti di qualità e di elevare ulteriormente il livello delle proposte artistiche”.

“Colgo l’occasione – ha aggiunto – per augurare buon lavoro al professor Luca Ferrucci, Amministratore Unico di Sviluppumbria, certo che con la sua professionalità, esperienza e cultura porterà un contributo prezioso per portare avanti una collaborazione strategica per ottimizzare i servizi ai cittadini. Il nostro obiettivo è chiaro – conclude il vicepresidente – ed è quello di superare le lungaggini burocratiche per l’accesso ai bandi e garantire un’assegnazione delle risorse più rapida ed efficiente, al fine di dare risposte concrete e immediate alle esigenze del territorio”.

L’elenco dei progetti ammessi e finanziati è consultabile al link -> https://www.sviluppumbria.it/web/svilumbria/-/bando-per-il-sostegno-di-progetti-nel-settore-dello-spettacolo-dal-vivo-anno-2024