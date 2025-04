Stefania Proietti cresce nel consenso: 60,1% degli umbri hanno fiducia nella governatrice

Per il 60,1% degli umbri Stefania Proietti è una brava governatrice. E’ quanto emerge dal sondaggio realizzato per Affaritaliani da Roberto Baldassarri, direttore generale di Lab21.01. La Proietti gode di un’ampia fiducia e cresce rispetto al risultato elettorale di pochi mesi fa. In prima posizione c’è Luca Zaia con il 66,8% mentre in seconda posizione abbiamo Massimiliano Fedriga, presidente del Friuli Venezia Giulia, con il 62,9%. Poi abbiamo il presidente della Liguria, Marco Bucci, con il 60,7%; Michele De Pascale governatore dell’Emilia Romagna con il 60,5%, Attilio Fontana presidente della Lombardia con con il 60,4%, Vincenzo De Luca governatore della Campania con il 60,2% e Stefania Proietti con il 60,1%.