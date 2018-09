Terremoto all’Università, si dimette il prorettore Figorilli: correrà per il Rettorato

PERUGIA – Terremoto all’Università. Con una lettera ai docenti, agli studenti e al personale tecnico il prorettore Fabrizio Figorilli ha annunciato le proprie dimissioni. Una scelta che si inserisce proprio nelle dinamiche pre elettorali, il prossimo anno l’Ateneo di Perugia andrà al voto per scegliere il successore di Franco Moriconi. Figorilli, nella lettera, annuncia di essere intenzionato a candidarsi alle prossime elezioni.

Liberandosi dalla carica, Figorilli intende non partire più da una condizione di disparità rispetto agli altri candidati e per rispetto al Rettore, che potrebbe essere condizionato dalla sua candidatura. “Questi anni mi hanno arricchito, non solo nella conoscenza del Governo dell’Ateneo, ma soprattutto grazie all’incontro e agli scambi di idee con numerosi colleghi. Sento pertanto la necessità di rivolgere un caloroso ringraziamento e saluto a tutti”.