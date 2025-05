Testa sulla Final Four di Champions League per i Block Devils

Testa sulla Final Four di Champions League! Dopo aver blindato l’accesso alla massima competizione per club a livello europeo per la prossima stagione, chiudendo in due gare la serie con Piacenza, i Block Devils ora possono concentrarsi totalmente sull’ultimo, grande appuntamento della stagione. Lo staff tecnico bianconero ha pianificato un programma di doppie sedute per questa settimana, prima della partenza, mercoledì prossimo, per la Polonia. Aver avuto la possibilità di giocare e vincere la finale per il terzo posto, dopo la serie con Civitanova, è stato indubbiamente un ottimo viatico per recuperare energie mentali in vista dell’importante appuntamento europeo; lo ha confermato lo schiacciatore polacco di casa Sir Susa Vim Perugia Kamil Semeniuk, autore dell’ultimo, decisivo punto, nella finale del PalaBanca Sport di Piacenza.

«Questo è lo sport, vincere il terzo posto per noi è stato un recupero mentale importante per noi dopo gara 5 con Civitanova. Fisicamente stiamo bene, in generale è meglio arrivare all’appuntamento di Champions dopo una vittoria, ed ora ci prepariamo al meglio per questa Final Four in Łódź».

Nel corso della puntata di Lunedì volley il martello polacco ha parlato dell’imminente appuntamento di Champions, insieme al suo connazionale, il centrale proveniente dal GKS Katowice, Łukasz Usowicz, arrivato in casa Sir la prima settimana di marzo, per sopperire all’assenza di Roberto Russo: «Ci aspettiamo che in Łódź ci sarà una grandissima festa, non possiamo sapere come arriveranno le altre squadre, anche ma noi ci stiamo preparando al meglio e abbiamo finito la stagione vincendo il terzo posto, quindi siamo positivi».

La Sir Sicoma Monini Perugia giocherà la prima semifinale, venerdì 16 maggio alle 20, con l’Halkbank Ankara, reduce dall’arrivo in panchina di coach Radostin Soytchev. «Sicuramente cambiare l’allenatore durante la stagione non è una bella cosa. Già abbiamo visto che da quando hanno cambiato allenatore hanno cambiato gioco e hanno chiuso il loro campionato settimi, quindi saranno fuori dalla Champions e dalle competizioni internazionali per la prossima stagione, ma secondo me tutte le squadre che arrivano lì non guardano a cosa è successo in campionato – conclude Semeniuk – tutte arrivano lì per conquistare una grande vittoria, tutti vogliono vincere e anche noi!

Non so se il cambio allenatore li avrà aiutati in qualcosa, ma noi li abbiamo affrontati nella fase a gironi già due volte e due volte sono state partite veramente dure e ci aspettiamo che anche questa terza partita contro di loro sarà così. Vorrei tanto vincere, per la società, ma anche per me dopo qualche anno senza la vittoria in Champions».

Giannelli e Russo convocati in nazionale

Questa mattina presso l’Auditorium Testori di Palazzo Lombardia a Milano si è svolta la presentazione della stagione azzurra di volley maschile e femminile nel corso della quale i due Commissari Tecnici hanno ufficializzato i 30 atleti e 30 atlete che parteciperanno alla preparazione per la prossima Volleyball Nations League 2025.

Chiaramente convocato il capitano bianconero e colonna della nazionale azzurra, Simone Giannelli, ma l’ottima notizia in casa Sir Susa Vim Perugia, riguarda la convocazione del centrale Roberto Russo.

Dopo l’intervento chirurgico di ernia al disco, perfettamente riuscito, il centrale bianconero aveva immediatamente intrapreso il programma di recupero medico ed atletico studiato per lui dallo staff sanitario del club, in condivisione attiva e con la collaborazione del gruppo del Prof. Piero Benelli, responsabile sanitario della nazionale italiana di pallavolo maschile. La sua convocazione attesta che il percorso di recupero programmato dallo staff sanitario della Sir Susa Vim Perugia, procede nel migliore dei modi e si sta andando verso il pieno recupero dell’atleta.