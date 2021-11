Tragedia sulla E45: muore autista dopo che il suo camion si ribalta e finisce fuori strada

Tragedia sulla E45, all’altezza dello svincolo di Umbertide, lungo la corsia sud. Oggi pomeriggio un uomo è deceduto mentre era alla guida del suo camion che si è ribaltato uscendo fuori strada e facendo un volo di diversi metri. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Città di Castello e di Perugia, insieme al 118 ed alla polizia.

Le dinamiche dell’incidente sono ancora in corso. Il mezzo pesante trasportava lastre di vetro.

“La strada statale 3bis Tiberina (E45) – scrive l’Anas – è provvisoriamente chiusa al traffico in entrambe le direzioni all’altezza del territorio comunale di Umbertide (PG) a causa di un sinistro autonomo al km 102,300. Una persona risulta deceduta in seguito all’incidente. Il traffico nelle due direzioni è provvisoriamente indirizzato in uscita sulla viabilità locale tra gli svincoli di Umbertide/Gubbio e Montone/Pietralunga. Sul posto sono presenti le squadre Anas, i Vigili del Fuoco e le Forze dell’Ordine per la gestione dell’emergenza e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile”.