Trofeo Abmol: Umbria protagonista con Mosca, Pellizzari e Ricci nei primi cinque ad Ancarano

Ad Ancarano è stata un’edizione del Trofeo Abmol-Monzon Vini-Micheli Import Collection di grande richiamo sotto la spinta vivace dell’Abmol Eventi, al timone della gara juniores che ha consacrato sul gradino più alto del podio il lombardo Igor Dario Belletta della GB Junior Team.

Stanchezza ma piena soddisfazione sui volti dei factotum Ezio Feriozzi e Gabriele Di Francesco, insieme a Stefano Giuliani (team manager della Giotti Victoria-Savini Due), per questo evento di preminente interesse nazionale da parte del Coni che ha avuto un’appendice mattutina con la categoria allievi in occasione del Trofeo Bike Academy Abruzzo.

Al via 146 corridori al via in rappresentanza di 22 squadre, comprese quelle aderenti al comitato regionale FCI Umbria: Forno Pioppi, Gubbio Ciclismo Mocaiana, UC Foligno e Team Fortebraccio.

Ripetendo 16 volte un circuito abbastanza ondulato di 5,2 chilometri, molti i tentativi di fuga, di breve e media durata, che hanno portato alla ribalta Valentino Fattorini (Forno Pioppi), Manuel Buldrini (Team Myglass Centro Cristalli Auto), Tommaso Vincenzi (Sidermec-F.lli Vitali), Alberto Rista (GB Junior Team), Matteo Ligato (Forno Pioppi), Giulio Pellizzari (UC Foligno), Raffaele Mosca (Forno Pioppi), Simone Roganti (Big Hunter-Nuova Spiga Aurea), Lorenzo Montanari (Sidermec-F.lli Vitali), Valentino Romolini (Team Fortebraccio), Ettore Loconsolo (Vini Fantini-Sportur-Free Bike), Diego Bracalente (Scap Trodica di Morrovalle) e Riccardo Palumbo (Big Hunter-Nuova Spiga Aurea).

Il traguardo volante vinto da Pellizzari e il gran premio della montagna ad appannaggio di Belletta sono stati i due momenti chiave della corsa che ha proiettato al comando gli stessi Pellizzari e Belletta insieme a Nicolò Severa (Team Coratti-AS Roma Ciclismo), Riccardo Ricci (Team Fortebraccio) e Raffaele Mosca (Forno Pioppi) a quattro giri dalla fine.

I cinque battistrada hanno tenuto a distanza Roganti (appena reduce da uno stage azzurro in pista al velodromo di Montichiari) e il nipote d’arte e azzurro del ciclocross Lorenzo Masciarelli, in forza alla compagine belga Bert Conteiners Pauwels. I due corridori abruzzesi sono stati poi raggiunti da Gabriel Fede (GB Junior Team), Catello D’Auria (Cambike) e dal corregionale Palumbo, formandosi così un quintetto di corridori nel tentativo di riportarsi sui fuggitivi ma invano in quanto il gap è stato di oltre 1 minuto.

Via libera per i cinque battistrada e al traguardo Belletta ha trovato le forze per sbarazzarsi di Mosca e Severa, quarto e quinto Pellizzari e Ricci, mentre tra gli inseguitori sesto posto per Roganti davanti a Masciarelli, Fede, D’Auria e Palumbo.

Raffaele Mosca, di Todi (Perugia), quattro vittorie in carriera tra esordienti e allievi: “Ho provato ad anticipare la volata perché con questo fisico di certo non sono tanto veloce. Per questo ho tentato a scattare nei tratti in salita ma senza staccare di ruota Belletta che ha avuto una marcia in più di me e degli altri”.

ORDINE D’ARRIVO TROFEO ABMOL

1° Igor Dario Belletta (GB Junior Team) 83,2 chilometri in 2.25’52” media 34,223 km/h

2° Raffaele Mosca (Forno Pioppi)

3° Nicolò Severa (Team Coratti-AS Roma Ciclismo)

4° Giulio Pellizzari (UC Foligno)

5° Riccardo Ricci (Team Fortebraccio)

6° Simone Roganti (Big Hunter-Nuova Spiga Aurea) a 1’30”

7° Lorenzo Masciarelli (Bert Conteiners Pauwels)

8° Gabriel Fede (GB Junior Team)

9° Catello D’Auria (Cambike)

10° Riccardo Palumbo (Big Hunter-Nuova Spiga Aurea)

18° Edoardo Rulli (Gubbio Ciclismo Mocaiana)

19° Nathan Sbabo (Forno Pioppi)

20° Valentino Fattorini (Forno Pioppi)

21° Edoardo Burani (Team Fortebraccio)

33° Samuele Silvestri (UC Foligno)

Credit fotografico Marche Ciclismo-Ambol Eventi